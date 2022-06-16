بألذ طعم اصنعي معمول السميد الفاخر بطريقة سهلة وبسيطة

معمول السميد الفاخر، من أشهر أنواع المعمول الذي يتم تحضيره يمتاز بقوام هش وناعم جدًا، يتم تحضيره باستخدام السميد الناعم يتم تحضير بطريقة سهلة وبسيطة جدًا ومكوناته أيضًا سهلة وبسيطة، ويعد المعمول من الحلويات الفاخرة التي يشتهر تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة يمكن إعداده وتحضيره بطرق عديدة ومختلفة ونكهات مختلفة، فيمكن تحضيره باستخدام الدقيق أو السميد أو خليط من الاثنين حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل معمول السميد الفاخر.

مكونات عمل معمول السميد الفاخر

يتكون المعمول من مكونات سهلة وبسيطة هي كما بلي:-

كيلو من السميد.

2 كوب وملعقة كبيرة من السمنة. (450 جرام).

نصف كوب من الحليب البودر.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة محلب.

نصف ملعقة صغيرة مستكة.

2ملعقة كبيرة ماء ورد.

3/4كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

للحشوة

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبير سمنة.

طريقة التحضير

يتم تحضير معمول السميد الفاخر بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:-

في وعاء كبير نضيف السميد الناعم، ثم نقوم بتسخين السمنة على النار حتي تذوب فقط دون أن تسخن. ثم نقوم باضافة كمية السمنة ماعدا نصف كوب نحتفظ به جانبًا. ثم نقوم بخلط السمنة مع الدقيق حتي يتجانس الخليط ويشبه حبات الرمل. نغطى الخليط ثم يترك لمدة يومين في درجة حرارة الغرفة مع مراعاة التقليب من حين والآخر. بعد مرور المدة نقوم بإضافة نصف كوب السمنة المتبقي ونخلط المكونات مرة أخرى. ثم نضيف نصف كوب من الحليب البودر ثم نضيف الحبهان والمستكة والسكر البودر. نقلب المكونات جيدًا حتي تتجانس تمامًا؟، ثم نقوم بخلط الماء العادي مع ماء الورد ثم نضيف ملعقة صغيرة من السكر الخشن وملعقة من الخميرة. ثم نقلب المكونات جيدًا حتي تذوب تمامًا ثم نضيف خليط الماء إلي الخليط ونعجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة سهلة التشكيل. ندخل العجينة الثلاجة لمدة ساعة حتي تبرد وتتماسك.

طريقة التشكيل