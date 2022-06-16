نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الفواكه المكسيكية والمانجا الطازجة بالقشطة في المقال التالي

السلطة يوجد منها العديد من الأنواع المختلفة، ليس ذلك فقط بل السلطة لها العديد من الفوائد المهمة لجسم الانسان، كما أن سلطة الفواكه الطازجة تحتوى على عناصر مهمة أيضا للجسم لذلك سوف نقوم بتحضير سلطة الفواكه الطازجة فى البيت. سلطه الفواكه المكسيكية: مكونات الكريمة: 2 كوب لبن زبادي.

ربع كوب حليب مكثف محلي.

برش عصير الليمون. مكونات كوكتيل الفواكه: برش وعصير 2 حب كبيرة ليمون أخضر.

1 كوب سكر.

1 حبه مانجا، مقشرة و مقطعة إلي مكعبات.

1 حبة بابايا مقشرة و مقطعة إلي مكعبات.

1 كوب عنب أخضر مقسم نصفين.

1 كوب كرز أحمر مقسم نصفين.

نص حبة أناناس، مقشر ومقطع إلي مكعبات.

نص حبة شمام، مقشرة و مقطعة إلي مكعبات. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع اللبن، والحليب، وعصير ويرش الليمون، وضربهم كويس ووضعهم في الثلاجه للتقديم. نقوم بوضع برش الليمون والسكر في كوب به ماء وتقليبهم حتي يذوب السكر تماما. نقوم بإحضار وعاء ووضع المانجا، والبابايا، والعنب، والأناناس، والكرز، والشمام وتقليبهم ووضع عصير اليمون، والسكر وتقليبهم حتي يختلط جيداً ونقوم بوضع الكريمة فوقها وتقديمها. مكونات سلطة فواكه بالمانجا: 2 كوب كريمة سائلة.

1 كوب لب مانجا.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

1 كوب فراولة مقطعة إلي شرائح.

1 كوب توت بري.

1 كوب توت أحمر.

1 كوب أناناس مقطعة مكعبات.

1 كوب مانجا مقطعة مكعبات.

رشه من الفستق الحلبي مجروش. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الكريمة، المانجا، وماء الورد وتقليب لمدة دقيقة ووضع الفراولة، والتوت، التوت الأحمر، والأناناس، والمانجا، وتقليبهم مع بعضهم والكريمة. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لبعض الساعات لمدة طول اليوم. نقوم بإحضار أطباق التقديم وفرد سلطة الفواكه وتزينها بالفستق وتقديمهم. مكونات سلطة فواكه بالقشطة: 1 كوب أناناس مقطع.

1 كوب شمام مقطع.

1 كوب موز مقطع.

1 كوب عنب.

1 كوب كريمة سائلة.

1 كوب قشطة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نص كوب عصير مانجا.

رشة جوز هند، وعسل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار كاسات شفافة ونقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الكريمة، والقشطة، والسكر، وعصير المانجا، وتشغيل على الدرجة المتوسطة لمدة 2 دقيقة حتي يختلط المكونات مع بعضهم ويكون الخليط كريمي. نقوم بإحضار الكاسات ووضع الخليط وتوزيع الفواكه ووضعهم في الثلاجة لمدة من الساعات وأخرج الكاسات وتوزيع جوز الهند على الوجه وتقديمه بارد. مكونات سلطة فواكه في وعاء الشمام: 1 كوب خوخ مقطعة شرائح.

1 كوب كرز.

1 كوب توت طازج مشكل مقطع إلي أنصاف مكون من فراولة، وتوت أسود، توت أزرق، وتوت بري.

1 كوب المن مقطعة إلي قطع صغيرة.

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج.

1 ملعقة كبيرة سكر.

3 حبات شمام صغيرة مقطعة إلي أنصاف. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الخوخ، والكرز، والتوت، وتقليبهم برفق ورش الفواكه بعصير الليمون، والسكر، وتقليبهم مرة أخرى حتي يذوب السكر وتقديمه مع أنصاف الشمام. مكونات بصلصة الشوكولاته: 1 كوب كريمة سائلة.

عود فانيليا.

1 ملعقة كبيرة عسل.

١٠٠ جرام شوكولاته. للتقديم: تشكيل فواكه طازجة، المارشميلو، بسكويت والباوند كيك. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء الكريمة، ويذوب الفانيلا، ووضعه على النار متوسطة وتقليب الكريمة حتي تغلي ووضع العسل، والشوكولاته وتقليبهم حتي تذوب الشوكلاته. نقوم بتوزيع صلصة الشوكولاته في أطباق فرديه وتوزيع الشوكلاته، والمارشميلو، والبسكويت، والباوند كيك في أطباق تقديم. وتقديمهم تشكيلها بالفواكه مع الصلصة مباشرة. عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة الفواكه المكسيكية والمانجا الطازجة بالقشطة - ثقفني

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