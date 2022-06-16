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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتغيير لون الشعر بدلا من الصبغة، وهو أحد التغيرات التي تقوم بعملها كل سيده لتغير مظهرها، والحصول علي اطلاله جديده ومميزة، ويتم هذا التغير بالعديد من الطرق منها استخدام الصبغات الكيميائية ولكنها تضر الشعر وتفقده الحيوية واللمعان وتجعله جاف، ومنها الطرق الطبيعية وفي هذا المقال سوف نقدم مجموعة من الوصفات الطبيعية، والتي تعمل علي تغذية الشعر وتغير لونه دون أن يتسبب في حدوث أي أضرار.

وصفات طبيعية لتغيير لون الشعر

يمكن استخدام مسحوق الحناء مع مغلي الأعشاب حتي تحصلي علي لون مميز، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية الحصول على اللون المطلوب، والأعشاب التي تمكنك من الحصول عليه، وخطوات تحضير الوصفة الخاصة بكل لون على حدا.

لتغيير لون الشعر والحصول علي لون احمر نستخدم الكركديه

نقوم بوضع كوب من مغلي الكركديه مع 10 ملاعق حناء، ثم نضيف إليهم 3 ملاعق من الخل، ونصف كوب زبادي لترطيب الشعر وندمجهم جيدا، ونضعهم علي الشعر بالكامل، ومن ثم تغطيه بغطاء بلاستيكي، ونتركه علي الشعر لمدة 6 ساعات، ثم نغسله جيدا بالماء الدافئ والشامبو.

دمج الحناء مع الكركم للحصول علي لون كستنائي

نقوم بوضع عشر ملاعق حناء ونضيف إليهم ثلاثة ملاعق كركم، وثلاثة ملاعق كبيرة خل تفاح وعصير ليمونه كامله، ثم نضيف إليهم ماء ونخلطهم جيدا ونضعها علي الشعر كامل ونتركهم من 4 الي 6 ساعات ثم نغسله بماء دافئ وشامبو.

للحصول علي لون برتقالي مائل الي الأحمر

نقوم بمزج نصف كوب من عصير الجزر ونصف كوب من عصير الشمندر وربع كوب من خل التفاح، نصف كوب من زيت جوز الهند وضعي الخليط علي الشعر بالكامل وغطي الشعر بغطاء بلاستيك ونتركه علي الشعر 4 ساعات ثم نغسله بماء دافئ و شامبو.

للحصول علي لون بني فاتح (عسلي)

نقوم بدمج ربع كوب من القرفة المطحونة مع كوب من مغلي البابونج، مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز وربع كوب من عصير الليمون وتقبلهم جيدا حتي نحصل علي مزيج متجانس ونقوم بتغطيته وتركه يوم كامل حتي يختمر، ثم نضعه علي الشعر وتعرضه للشمس لمدة 30 دقيقه، ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الدافئ والشامبو.