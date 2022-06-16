8 أسباب لظهور الهالات السوداء تعرف عليها

دائما ما يهتم الإنسان بمظهره عامة ويحزن كثيرا عند ظهور بعض علامات التقدم في السن علي الوجه والبشرة أو عند وجود أي نوع من المشاكل علي البشرة ومن أهم هذه المشكلات مشكلة الهالات السوداء والتي يعتقد الكثير أن سببها الوحيد هو تقدم العمر أو يتوقف ظهورها علي سن معين وهذا اعتقاد خاطيء فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلي ظهور الهالات السوداء وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال المقال .

ما هي الهالات السوداء

هي تلك المناطق الداكنة التي تظهر تحت الجفن السفلي للعين وهي التي تجعلك تبدو أكبر سنا وتجعل المرأة تبدو مرهقة متعبة ذات مظهر غير جذاب .

ما هي أسباب ظهور الهالات السوداء

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلي ظهور الهالات السوداء أسفل العين ومنها

العوامل الوراثية فقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن للوراثة والجينات الوراثية دور كبير في ظهور الهالات السوداء تحت العين . التقدم في العمر فمن المعروف أن البشرة في المنطقة التي حول العين رقيقة وحساسة ومع التقدم في السن تصبح أكثر رقة مما يعمل علي ظهور الأوعية الدموية بها وتصبح داكنة . اتباع الكثير من العادات الغير صحية مثل التدخين يوميا وبكميات كبيرة جدا . نقص التغذية بسبب اتباع أنظمة غذائية غير صحية تفتقر إلي وجود الكثير من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم . الإجهاد وقلة النوم فمن المعروف أن قلة ساعات النوم تعمل علي شحوب الوجه ومع الوقت تصبح الهالات السوداء موجودة بصورة دائمة فيجب أن يحصل الإنسان علي قسط من النوم يتراوح من 6 إلي 8 ساعات يوميا . عدم إزالة الماكياج فيجب قبل النوم التأكد من إزالة الماكياج وغسل الوجه جيدا ووضع كريم مرطب لتجنب ظهور الهالات أسفل العين . اضطراب الهرمونات وخاصة عند النساء في فترات الحمل والإرضاع والطمث والذي يؤدي إلي الشعور بالإجهاد والتعب وظهور الهالات السوداء تحت العين . الجفاف وعدم شرب كميات كافية من الماء فيجب تناول من 2 إلي 3 لتر من الماء يوميا .

علاج الهالات السوداء تحت العين