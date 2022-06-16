مكون خارق لتبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر

تعد الأسنان البيضاء غاية تسعى لها كل امرأة، إذ تعد من علامات الجمال والجاذبية، بما يكسبها الثقة بنفسها وتمنحها ابتسامة مميزة، لذلك ظهرت العديد من الطرق التي تساهم في التخلص من الأسنان الصفراء، وإضفاء اللمعة والبياض المطلوب، وتشمل تلك الطرق الاستعانة بمكونات منزلية رخيصة الثمن وعملية، لا تضر بصحة الأسنان، إذ تخلو من أي مواد صناعية أو كيميائية، بل تعد علاجات منزلية لأي مشاكل قد تعاني منها أسنانك.

وصفة زيت الزيتون لتبيض الأسنان كالؤلؤ

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير والاستخدام

أضيفي مقدار زيت الزيتون في إناء صغير، ثم اغمسي قطعة القطن بها.

افركي أسنانك بقطعة القطن جيداً لمدة دقيقتين.

اشطفي أسنانك بالماء الفاتر حتى تتخلصي من كل بقايا الزيت.

كرري تلك الخطوة مرة واحدة كل يوم، وستلاحظين الفرق واضحاً في لون أسنانك.

وصفة الزنجبيل لتبيض الأسنان

المكونات

ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل.

فرشاة أسنان.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء صغير، قومي بخلط العسل الأبيض مع الزنجبيل جيداً، حتى يصبح قوامهما متجانساً.

اغمسي فرشاة الأسنان في الخليط، وقومي بفرك أسنانك جيداً لمدة دقيقتين.

اشطفي أسنانك بالماء الفاتر.

واحرصي سيدتي دائماً على الاستمرار في عمل الوصفات الطبيعية الخاصة بتبييض الأسنان، لأن تأثير تلك الطرق يعد قصير المدى، على عكس بعض الطرق الأخرى كالتبييض بالليزر أو المبيضات التي تحتوي على مواد كيميائية.

تبيض الأسنان بالليمون

المكونات

ليمونة واحدة.

ملعقة من البيكنج صودا.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بتقشير الليمونة، وعصرها.

اخلطي عصير الليمون مع البيكنج صودا، مع التقليب المستمر حتى تتأكدي من إذابة كل البيكنج صودا، إلى أن يتحول الخليط إلى عجينة.

ضعي كمية من العجينة على فرشاة أسنانك، ثم ابدئي بفرك أسنانك جيداً لمدة بضع دقائق.

اشطفي فمك جيداً بالماء الفاتر.

ولكن احذري عزيزتي، إذ تلك الطريقة لا تعد مناسبة لأصحاب الأسنان الحساسة بسبب الليمون، كما يعد الإفراط في استخدام الليمون سبباً رئيسياً للإصابة للحساسية، نظراً لتأثيره على طبقة المينا الموجودة على سطح الأسنان.

يمكن التخلص من اصفرار الاسنان والجير عن طريق استخدام بعض من قشور الفواكة فيمكن استخدام قشور الموز في التخلص من الاصفرار عن طريق فرك الأسنان أو يمكن استخدام أيضا قشور الليمون في فرك الأسنان فإن هذا يعمل علي التخلص من الاصفرار والجير الموجود في الأسنان وتصبح أسنانك كالؤلؤ من أول استعمال