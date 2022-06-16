نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها كبياض الثلج خلال 7 أيام من الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك طبيعي لتفتيح البشرة، تنزعج دائما الفتيات عند ظهور بعض البقع الداكنة والتصبغات فى الوجه والتي تنتج عادة بسبب التعرض اليومي لأشعة الشمس الضارة خاصة فى فترات الذهاب إلى المصايف، حيث يبدأ الجلد فى إفراز كميات كبيرة من صبغة الميلانين عند التعرض لأشعة الشمس، ويصبح الأمر الشاغل لها هو البحث عن طرق سريعة لتفتيح البشرة لاستعادة الإشراقة والنضارة إليها، وينصح دائما باستخدام الوصفات الطبيعية من أجل تفتيح البشرة بشكل آمن بعيدا عن مستحضرات التجميل الكيميائية، كما أن تلك المكونات الطبيعية لا تعمل على تفتيح البشرة فقط بل أنها تساعد فى تغذيتها وتخلصها من أي شوائب أو جراثيم بها وحل الكثير من مشاكل البشرة الأخرى مما يجعلها الحل الأمثل لكى عند اختيار وصفات تفتيح البشرة.

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة

ماسك الكركم: يعد الكركم من المكونات التي لها فعالية كبيرة فى تفتيح وتطهير البشرة، ويمكن استخدامه عن طريق خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع كمية قليلة من عصير الليمون ويتم مزج الخليط جيدا حتى يتجانس، ثم يتم وضع الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

ماسك الحليب والعسل

يمتلك الحليب والعسل خصائص فعالة فى تفتيح وترطيب البشرة بشكل كبير، ويمكن عمل ماسك منهما عن طريق مزج ملعقة صغيرة من العسل فى ملعقة صغيرة من الحليب ثم يتم وضع هذا الخليط على الوجه مع التدليك الخفيف ثم يترك لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء البارد.

قناع البيض لشد وتفتيح البشرة

يتم القيام بخفق حبة بيض واحدة باستخدام المضرب اليدوي ثم يتم فرد مزيج البيض على الوجه بواسطة فرشاة ويترك حتى يجف تماما ويشطف بالماء البارد، ويمكن إضافة بعض قطرات الليمون إلى الماسك من أجل تقليل الرائحة النفاذة للبيض، ويتم تكرار هذه الوصفة بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.

ماسك البابايا للبشرة

تعمل البابايا على تفتيح البشرة وتخلصها من أثار الحبوب والندبات بالوجه، ويمكن استخدامها عن طريق مزج شرائح البابايا مع قطرات من عصير الليمون، ويتم تدليك البشرة بها لعدة دقائق ثم تترك لمدة 10 دقائق ويغسل الوجه بالماء الفاتر.