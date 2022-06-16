نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم الخميرة والنشا لشد البشرة ونفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة، الأرق والتوتر وكثرة استخدام مستحضرات التجميل والكريمات والتعرض لأشعة الشمس كلها عوامل تؤثر على البشرة، وتسبب غمقان البشرة وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والتصبغات عليها، وعند وصول درجة البشرة لهذا الأمر تنصدم الفتيات وتبحث عن وصفات طبيعية آمنة على البشرة تساعد على حل مشكلة التصبغات والأماكن الداكنة والتهابات البشرة، وتعتبر الخميرة من أفضل العلاجات الممتازة والسريعة لمشاكل البشرة التي تسبب التوتر للفتيات عند الخروج من المنزل، فهي تساعد على تفتيح لون البشرة وزيادة نضارتها ولمعانها، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بالخميرة خلال هذا المقال.

كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

تحتوي الخميرة على فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من البكتيريا الضارة التي تسبب تصبغات البشرة، كما تحميها من أشعة الشمس، فهي تساعد على تنظيف مسام البشرة من أي أتربة أو أماكن داكنة، لذلك نجدها من الوصفات الأكثر بحثاً نتيجة مفعولها السريع والمضمون، ويمكن تبيض البشرة بالخميرة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من الخميرة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ماء الورد نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

تأثير البشرة بالعوامل الخارجية أمر مزعج، وتحتاج الفتيات إلى ماسكات تساعد على تجديد خلايا البشرة لنمو طبقات بيضاء ولامعة، والخميرة تحتوي على فيتامين E الذي يساعد على تفتيح البشرة وتجديد الخلايا والقضاء على التجاعيد والترهلات، لذا يمكن استخدامها في حل مشاكل البشرة من خلال إتباع الآتي.

نخلط الخميرة وماء الورد وعصير الليمون في وعاء.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ونجففها.

نوزع مزيج الخميرة على البشرة.

نترك ماسك الخميرة على البشرة لمدة عشر دقائق.

نغسل البشرة بالماء الفاتر.

ينصح بتكرار ماسك الخميرة مرتين في الأسبوع.

وصفة الخميرة والحليب لتبيض البشرة

المكونات

1 ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة والحليب السائل ونقلب جميع المكونات.

بعدها يتم توزيع ماسك الخميرة على البشرة.

لابد من ترك ماسك الخميرة على البشرة لمدة ربع ساعة.

ثم يتم غسل البشرة بعدها بالماء الفاتر.

يمكن عمل وصفة أخري تعمل علي تبيض البشرة 7 درجات والتخلص من الجلد الميت والتجاعيد نهائيا عن طريق استخدام مكون الليمون والسكر حيث أن السكر له دور فعال في تقشير البشره والتخلص من الجلد الميت فقومي بخلط ملعقة من السكر مع ملعقة من الليمون وامزجي المكونات جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة وقومي بالتدليك برفق واترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك