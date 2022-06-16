طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها، تعد الرموش الطويلة من سمات الجمال والجاذبية لدى المرأة، لذلك تلجأ بعض السيدات والفتيات إلى تركيب رموش صناعية طويلة، من أجل الظهور بمظهر جميل وجذاب أمام الآخرين، إلا أننا سنعرض بعض الوصفات الطبيعية الخاصة بتطويل الرموش، باستخدام مواد وزيوت طبيعية، دون الحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل تحتوي على كيمياويات تضر بالشعر.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ليمونة واحدة.

فرشاة الحواجب أو الماسكرا.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء مناسب الحجم، قومي بنقع قشر الليمونة في زيت الزيتون.

قومي بغمس فرشاة الحواجب في خليط الزيت مع قشر الليمو، وابدئي بدهن حاجبيك به بحركات لطيفة لمدة دقيقة واحدة أو اثنتين.

اتركي الخليط على الحاجبين لمدة عدة ساعات، ثم اشطفيهما بالماء الفاتر أو البارد، وستلاحظين الفرق في أقل وقت ممكن مع المواظبة على عمل تلك الوصفة لمدة شهر واحد.

وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها بزيت الجرجير

المكونات

حزمة من الجرجير.

مصفاة.

فرشاة الحواجب.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بتقطيع بعض من حزمة الجرجير، ثم افرميها في المفرمة، ثم بدائي بوضعها في المصفاة، من أجل تصفيتها من الماء الموجود بها.

قومي بغمس قطعة قطنية أو فرشاة الحواجب في خليط الجرجير، ثم ضعيها على حاجبيك مع تديلك الحاجبين جيداً بحركات دائرية لطيفة.

اشطفي المنطقة بالماء الفاتر، وكرري تلك الوصفة حوالي 3-4 مرات في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة بنفسك.

أو يمكنك الحصول على زيت الجرجير من أي عطار موثوق به، وكرري العملية المذكورة أعلاه.

احرصي على تمشيط شعر حاجبيك باستمرار حتى تنشط الدورة الدموية في تلك المنطقة، بما يساعد على تغذية بصيلات الشعر وتطويلها.

نصائح لتطويل الرموش بسرعة جداً

ومع ذلك فهناك بعض التعليمات التي يمكنك إتباعها حتى تحافظي على رموشك طويلة وصحية، ولتحميها من التساقط:

رطبي رموشك دائماً من خلال استخدام زيت اللوز الحلو أو الخروع (قبل النوم، ثم اشطفيها في الصباح بالماء الفاتر).

تخلصي من أي ماسكرا أو مستحضرات تجميل قبل النوم، حتى لا تتسبب في انسداد مسامات الجلد، بما يؤدي إلى سقوط شعر الحاجبين.

يمكن تطويل الرموش وتكثيف الحواجب باستخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تعمل علي تطويل الرموش بسرعة خيالية فقومي بمزج كلا من زيت الزيتون مع زيت اللوز مع زيت جوز الهند وقومي بوضع هذه المكونات علي الرموش والحواجب واترك حتي الصباح ثم قومي بغسل البشرة بالماء كرري الوصفة يوميا للحصول على نتيجة فعالة