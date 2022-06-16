نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا لإزالة الشعر يعتبر يوم إزالة شعر الجسم الزائ للفتيات الأكثر توتر وقلق لهن، حيث تشعر معظم الفتيات بآلام شديدة عند إزالة الشعر بالأدوات العادية مثل شفرات الحلاقة والكريمات والسويت والشمع، حيث تسبب كل هذه الأدوات تعب للفتيات عند استخدامها، كما تسبب التهابات شديدة في البشرة، ومعظم الفتيات لا يقدرن على إزالة الشعر بأجهزة الليزر، حيث تحتاج إلى تكلفة عالية، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تكون بسيطة وسهلة ولا تسبب أي التهابات للبشرة، وكذلك تكون غير مكلفة، ويعتبر النشا من المكونات الفعالة التي تساعد على إزالة شعر الجسم بسهولة، وكذلك تفتيح لون بشرة الجسم وزيادة نعومتها ولمعانها، لذلك تبحث معظم الفتيات عن طريقة استخدامه، لذا سوف نوضح لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.

كريم النشا لإزالة الشعر الزائد

يستخدم النشا في تحضير الحلويات، كما يتم إضافته إلى بعض أنواع الأطعمة، فهو مصنوع من الذرة، ويعطي نكهة مميزة للأطعمة، كما يدخل في وصفات البشرة والشعر، حيث يساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من الاماكن الداكنة وتوحيد لونها، فهو ممتاز وسريع المفعول، ويمكن استخدامه لإزالة شعر الجسم من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا كبيرة.

2 بياض بيضتين.

حليب زبادي.

طريقة تحضير كريم النشا لإزالة الشعر الزائد

يساعد النشا على إزالة شعر الجسم دون الشعور بأي آلام، كما لا يسبب أي التهابات للبشرة، بل يعالج أمراض البشرة المختلفة، فهو مهدي لأي التهابات، ويمكن استخدام النشا في إزالة شعر الجسم من خلال إتباع الآتي.

نخلط النشا وبياض البيض ونقلب المكونات.

نترك خليط النشا على البشرة لمدة عش

نبدأ في نزع الشعر بفوطة قطنية.

بعدها يتم غسل البشرة وترطيبها بالحليب الزبادي.

فوائد النشا للبشرة

كما ذكرنا أن النشا متعدد الاستخدامات، حيث يعود للبشرة بفوائد عديدة وكذلك الشعر، كما يعالج مختلف المشاكل الجسدية، ويفيد البشرة بالفوائد التالية.

يساعد على إزالة شعر الجسم.

يفتح بشرة الجسم ويوحد لونها.

يزيل خلايا الجلد الميت.

يعالج غمقان البشرة.

يرطب البشرة الملتهبة.

يقضى على التجاعيد المبكرة.

يزيد من نضارة ونعومة البشرة.

التخلص من الشعر الزائد عن طريق استلم وصفة أخري تتكون من قناع الكركم والحليب وعن طريقة تحضير هذا الخليط قومي بمزج ملعقة من الكركم المطحون جيدا مع ملعقة من الحليب وقومي بعجن الخليط جيدا حتي تحصلي علي خليط متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي منطقة التخلص من الشعر الزائد واترك حتي تجف ثم اغسلي بالماء