نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأظافر جذابة.. بملعقة ملح تطويل الاظافر وتقويتها وتبيضها في 3 أيام ضعيها بالليل ساعة فقط ستبهرك النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأظافر من اجزاء الجسم التي كلما اعطيتها اهتماماً أعطت جمالاً، لذا تحرص الغالبية العظمى من السيدات والفتيات على إظهار الأظافر بشكل راقي ومهندم، حيث قد تتعرض للتكسر أو البهتان في حالة عدم تناول غذاء صحي مناسب يمدها بالعناصر اللازمة لتقويتها وإطالتها، حيث تتجه البعض منهم إلى استخدام طرق وحيل تساعد على إطالتها خلال وقت قصير خاصة في حال اقتراب مناسبة وتريد الظهور بمظهر جميل لأن اليدين الجميلتان تشير إلى اهتمام المرأة بكل تفصيله بها، وتعطي في نفس الوقت ثقة عالية وتعكس شخصيتها أيضاً، لذا من خلال ملعقة واحدة من الملح ستحصلين على أظافر طويلة وخلال ثلاث أيام فقط.

ملعقة ملح واحدة لتطويل الأظافر في 3 أيام

الملح أحد المكونات المنزلية التي تعمل خلال وقت قصير على تقوية الأظافر ومنع تكسرها، وذلك من خلال إضافة القليل من زيت الزيتون الطبيعي الخام وزيت جنين القمح ودمجهما سوياً حتى الحصول على قوام متماسك نوعاً ما، زيت الزيتون يعد مغذي طبيعي للأظافر ويعمل على إضافة لامعة قوية لها، حيث يتم وضع الأظافر كاملة في الخليط المذكورة لمدة لا تقل عن ربع ساعة كاملة حتى يتم الاستفادة القصوى من الوصفة حيث يتم تكرارها ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أظافر قوية لامعة، مع استخدام مرطب لليدين لتقوية الجلد حولها.

خلطة طبيعية لتطويل الأظافر

يتم خلط ملعقة من زيت جوز الهند البكر ودمجها مع بعض من عصير الليمون، ثم يتم فرك الأظافر بها جيداً وتركها لمدة 15 دقيقة كاملة، ثم البدء في تنظيفها بالماء ثم وضع كمرطب، تلك الوصفة حجبارة في حال تم استخدامها يوم بعد يوم الأظافر تحتاج للتغذية القصوى حتى تقوى وبالتالي تعطي الطول المطلوب مع مرور الأيام حيث تعمل تلك الوصفة بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية في تلك المنطقة بالتحديد خاصة عند فركها.

تطويل الأظافر بسرعة الصاروخ

خل التفاح أحد المكونات التي تعمل على تقوية الأظافر وتمنع تعرضها للتكسر، ويتم استخدامها من خلال وضع ملعقة واحدة من الخل إلى وعاء به ماء، ثم نقوم بوضع الأصابع بداخلها لمدة ربع ساعة، حيث يحتوي على جميع العناصر المطلوبة لإطالة الأظافر بسرعة كبيرة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، والحديد والمغنيسيوم، إلى جانب الأحماض المقاومة للالتهابات

الخلطة المذهلة لتفتيح البشرة

توجد خلطة أخري يمكن عن طريقها تفتيح البشرة بسرعة الصاروخ وهي ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت اللوز المر ثم فومي بخلط المكونات معا حتي تحصلي على خليط متجانس وضعي هذا الخليط علي بشرتك لمدة ساعتين سوف تلاحظين أن البشرة أصبحت كالثلج من اول استعمال تزيل سواد السنين في ثواني بدون اي تكاليف أو مجهود