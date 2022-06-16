اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات

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اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم، تعد اليدين والرجلين من أكثر أماكن الجسم عرضةً للاسمرار، وذلك نظراً لكثرة تعرضها لأشعة الشمس، علاوةً على كثرة احتكاكهم وتعرضهم للعوامل الخارجية من الغبار والأتربة وكل أنواع الملوثات، وتعد وصفات تبييض اليدين والقدمين من أكثر الموضوعات بحثاً على مواقع السوشيال ميديا، خاصةً في فصل الربيع والصيف، حيث يزداد شعور المرأة بالثقة في نفسها حال علاج تلك المشكلة، وتمتعها ببشرة بيضاء في تلك المناطق. اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم المكونات ملعقتين كبيرتين من جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام نقوم بخلط مقدار زيت اللوز مع جل الصبار باستخدام ملعقة صغيرة، حتى يصبح الخليط متجانساً.

افردي الخليط على بشرة يديك وقدميك، واتركيه لمدة ساعة كاملة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر والصابون. وصفة زيت الزيتون والليمون لتبيض اليدين والجسم المكونات عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير والاستخدام أضيفي المكونات كلها معاً في إناء واحد متوسط الحجم.

ضعي الماسك على يديك وقدميك، وقومي بفركه بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين، ثم اتركي الماسك لمدة ساعة.

اغسلي تلك المناطق بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام الليمونة بعد تصفيتها من العصير في تدليك يديك وقدميك وحتى ركبيك في دعك تلك المناطق، ثم شطفها بالماء الفاتر، حيث يساعد الليمون على التفتيح والتخلص من أي علامات اسمرار أو بقع داكنة. وصفة الشوفان والعسل لتفتيح الأماكن الغامقة المكونات ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض البكر. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي بودرة الشوفان مع مقدار العسل الأبيض جيداً في طبق صغير حتى يصبح الماسك متماسك القوام.

افردي الماسك على يديك ورجليك، وقومي بتدليكهم بشكل جيد بحركات دائرية في اتجاه واحد.

اتركي الماسك لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد.

ثم استخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك.

كرري تلك الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج الممكنة، حيث يحتوي الشوفان على فيتامينات وعناصر تساعد على تغذية البشرة، وتبييضها، علاوةً على التخلص من كل الخلايا الميتة والبقع الداكنة والتصبغات، وتحفيز البشرة لإنتاج خلايا جديدة. يمكن تفتيح اليدين والجسم من السواد عن طريق استخدام وصفة تحتوي علي القهوة وزيت الزيتون والسكر فقومي بمزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم حتي تحصلي على خليط متجانس ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة واليدين واترك حتي تجف ثم قومي بغسل البشرة كرري الوصفة مرة يوميا لكي تحصلي علي نتيجة فعالة. وسريعة عمر شويل - جدة اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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