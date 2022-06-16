بدون فرن اعملي خبز الطاسة بطريقة سهلة وسريعة وبأقل تكلفة في المنزل

يعد خبز الطاسة من المخبوزات السريعة التي يتم تحضيرها في وقت قصير لوجبة صحية وخفيفة بجانب الحليب او الشاي ، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة بدون فرن أو استهلاك الكثير من الغاز، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب ومكونات آخرى، كما يتم تحضير هذا النوع من الخبز بسهولة وبدون أي تعب أو مجهود حيث أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز الطاسة بسرعة رهيبة وبأقل تكلفة في المنزل بدون فرن.

مقادير عمل خبز الطاسة السريع

يحتوي خبز الطاسة بدون فرن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خبز الطاسة بطريقة ناجحة وسريعة تنقذك في بيتك يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب مع السكر والزيت بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة الفورية والملح مع التقليب حتى تمتزج المكونات. ثم نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب ثم نضيف إليها باقي المكونات مع التقليب حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. بعد ذلك نغطيها وتركها لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ترتاح، ثم نقسمها إلى كرات متوسطة ثم نتركه ترتاح لمدة ٧ دقائق. ثم نفرد العجين بشكل متوسط ونغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتسخين الطاسة وندهنها بالقليل من الزيت ونضع عليها العجين حتى ينتفخ. بعد ذلك نقلبه على الجهتين إلى أن يحمر وينضج ويصبح جاهز لتناوله بجانب الجبن او كوب من الشاي أو الحليب. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى خبز طاسة سريع لأحلى متابعين بدون فرن وبشكل إقتصادي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الخبز الإيطالي

نأتي بملعقتان من السكر مع ملعقتان صغيرتان من الخميرة على كوب من الماء الدافئ ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. في وعاء آخر نقوم بخلط ٣ أكواب من الدقيق مع رشة من الملح وملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضيف خليط الخميرة ونعجنهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الماء حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية، ثم نغطي الوعاء بفوطة ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية عليها ورق زبدة ونشكل العجينة إلى أشكال طولية، ثم نغطيه مرة آخرى لمدة ٢٥ دقيقة حتى تخمر. ثم نستخدم العجين لتشكيل فتحات صغيرة في الوجه، ثم ندخلها على فرن مسخن حتى تنضج ثم نخرجها ونقطعها إلى شرائح. بعد ذلك نفرد خليط الزبدة على شرائح الخبز ونرصها على صينية وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل الخبز السوري

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط نصف كوب من اللبن البودرة مع ملعقة كبيرة من الخميرة ورشة من الملح ورشة من السكر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وكوب من الزيت وبعض الماء ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح، ثم نقوم بتشكيل العجين إلى كرات متوسطة. نفرد العجين باستخدام النشابة ليصبح رقيق جدا ثم وضعه في مقلاة ساخنة ونقلبه على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي. ثم نغطيه بفوطه نظيفة حتى يطري ولا يجف وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-