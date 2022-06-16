طريقة تصحيح الصبغة من الجذور وإطفاء لونها بوصفات طبيعية من البيت

طريقة تصحيح الصبغة من الجذور ، يوصي جميع المحترفين بالاهتمام كثيرًا عند صبغ الشعر بالجذور، لأنه قد لا يثبت اللون بها، أو يتغير لونها فيصبح بلون مختلفًا تمامًا عن لون الشعر بالكامل، مما يسبب الانزعاج للمرأة، وأيً كان السبب تبدأ المرأة في السؤال عن كيف اطفي لون الصبغة من الجذور، وهذا ما سنتعرف عليه خلال السطور القليلة القادمة، والتي ستساعدك في القضاء على المشكلة التي تعانين منها، وأيضًا تحصلين على نتيجة مثالية بدون الحاجة لزيارة صالونات التجميل.

طريقة تصحيح الصبغة من الجذور

بدون الحاجة لزيارة صالونات التجميل، يمكن الاهتمام بإجراء بعض الخطوات التي تساعد في حل هذه المشكلة، ولقد نوه الخبراء بضرورة إتباع بعض النصائح الهامة عند صبغ الشعر:-

مبدئيًا يجب الاهتمام بغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو خفيف تمامًا.

تدليك فروة الرأس والجذور بحركات دائرية خفيفة، حتى يتم تغلغل الشامبو للجذور.

غسل الشعر بالماء مرتين، للتأكد أنه قد تم تنظيفه بالكامل وتم التخلص من آثار الشامبو.

يفضل بالطبع استخدام كريم مرطب أو زيت طبيعي من أجل عدم جفافه، و للتخلص من آثار الصبغة من الجذور.

أفضل الطرق الطبيعية لإضفاء لون الصبغة من الشعر

بعد أن تعرفنا على النصائح التي تساعد في طفي لون الصبغة من الشعر، أثناء غسلها، الآن سنتعرف سويًا على الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لحل تلك المشكلة تمامًا:-

الطريقة الأولى: غسل الشعر بعصير الليمون

يتم تحضير الخليط بوضع عصير ثمرة من الليمون + ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي + بيضة كاملة + ملعقتان صغيرتان من العسل.

ثم يتم خلط كل المكونات معًا ثم تطبيقها على الجذور وتركها لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.

يشطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر ثم يجفف.

أو عن طريق وضع نصف كوب من زيت الزيتون + عصير أربعة ثمرات من الليمون، وتطبيقه على الشعر.

وتركه لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية: غسل الشعر بالأسبرين