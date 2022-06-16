نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد شمع العسل العلاجية واستخداماته للعناية بالبشرة والشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد شمع العسل وهو منتج عضوي يتم إنتاجه بواسطة النحل، ويكون لونه ابيض شفاف ورائحته ذكية ويتغير لونه علي حسب حبوب اللقاح، ويستطيع الإنسان الاستفادة من شمع العسل واستخدامه في أغراض كثيره، فهو ماده مرطبه للجسم وله الكثير من الاستخدامات في مجال التجميل، وأيضا استخدامات علاجيه وفي هذا المجال المقال سوف نتعرف علي شمع العسل وعلي اهم استخداماته للبشرة والشعر.

فوائد شمع العسل وأهم استخداماته

تتعدد استخدامات شمع العسل فهو مادة مرطبة وله صفات علاجية كثيرة في مجال البشرة والشعر، وفيما يلي سوف نوضح أبرز وأهم استخدامات شمع العسل في العناية بالبشرة، وفوائد استخدام شمع العسل بالنسبة للشعر،.

فوائد شمع العسل للبشرة

ترطيب جميع أنواع البشرة فهو مرطب قوي ويحمي البشرة من الجفاف ويعطي البشرة مظهر صحي.

يجدد خلايا البشرة ويقضي علي جميع مشاكل البشرة، كما يعطيها النضارة والحيوية.

يعالج البشرة من أي التهابات او احمرار ويحمي البشرة من أضرار اشعه الشمس.

طريقه استخدامه للبشرة

يستخدم عن طريق وضعه في حمام مائي ونتركه يذوب وتصفيه جيدا ثم نستعمله علي البشرة، بتوزيع نقاط علي البشرة، وتدليكها، ثم نتركه علي البشرة لمدة 15 دقيقه، ثم نغسل الوجه بماء فاتر، وتكرر هذه الوصفة مره كل أسبوع للحصول علي بشرة صحيه وحيوية.

أهمية استخدام شمع العسل للشعر

يعمل علي تقوية الشعر وترطيبه ويقوي بصيلات الشعر.

يحفز الشعر علي نمو شعر جديد ويكثفه و يزيد حجمه.

يعطي الشعر حيوية ويحافظ علي لمعانه ويجعله صحي.

طريقه الاستخدام

بعد أن نقوم بتذويبه في حمام مائي وتصفيه نقوم بخلطه مع زيت جوز الهند علي حسب طول الشعر ثم نتركه علي الشعر وتغطيه بكيس بلاستيك ونتركه ساعه ثم نغسله بماء فقط دون استخدام أي إضافات وهذه الوصفة تكرر مره أسبوعيا، للحصول علي شعر ناعم وقوي وكثيف ومظهره حيوي وصحي.

استخدامات شمع العسل العلاجية