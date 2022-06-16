معجزة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى وبدون اي مواد كيميائية

تحاول السيدات دائماً إلى إيجاد علاج لمشكلة شعرهن الأبيض حتى لا يضعها بمواقف محرجة أمام الآخرين، خاصةً إن كان عمر السيدة لا يزال أقل من الثلاثين، اذ تعود مشكلة الشيب ليس فقط إلى التقدم في العمر، بل إلى بعض العوامل الوراثية، علاوةً على نقص بعض المعادن والفيتامينات التي يتسبب نقصها في ظهور المشكلة بشكل واضح، وبدون الحاجة إلى استخدام الصبغات أو الحناء، نقدم لك بعض الحلول العملية السهلة والسريعة التي تمكنك من التخلص من مشكلة الشيب، بالاستعانة ببعض المكونات الطبيعية المتداولة بكل منزل.، إلا أن التقدم بالعمر يساعد بدوره على زيادة تكون الجيوب الهوائية، التي تسبب في أكسدة مادة الميلانين بفعل الأكسجين المتواجد في الهواء، بما يساعد على تفاقم مشكلة الشيب.

وصفة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض نهائيا

المكونات

نصف كوب من القرنفل (للشعر الطويل).

كوب من زيت السمسم.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من زيت الخردل.

كوبان من أي نوع كريم مرطب.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بتسخين زيت القرنفل وزيت السمسم والخردل، وزيت الزيتون في إناء في حمام مائي.

أضيفي مقدار الكريم المرطب إلى مزيج الزيوت بعد تسخينها، وامزجيهم جيداً حتى يصبح قوامهم متجانساً.

افردي الماسك على شعرك بالتساوي مع التركيز على الجذور.

غطي شعرك جيداً، واتركي الماسك لبضع ساعات (3-4 ساعات كاملة).

اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري تلك الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع، لتحصلي على شعر لامع لاستعادة لونه الأصلي الطبيعي.

طريقة التخلص من الشعر الأبيض بالقرنفل

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

3 ملاعق كبيرة من زيت الأوكالبتوس.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط نوعين الزيت معاً في وعاء متوسط الحجم.

افرديه على شعرك بعد تقسيمه إلى أجزاء بالتساوي، ثم غطيه، واتركي الماسك لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك، ثم ضعي البلسم على شعرك لمدة عشر دقائق لترطيب بصيلات الشعر.

كما أنه يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

ويلعب القرنفل دوراً حيوياً في التخلص من مشكلة الشعر الأبيض، وذلك من خلال تحفيزه لإنتاج مادة الميلانين، والتي تحافظ بدورها على اللون الأصلي للشعر والعمل على تثبيته، لذا يمكن عمل وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا كما أنه يمكن أيضا التخلص من الشيب باستخدام وصفات طبيعية أخري تعمل علي التخلص من الشعر الأبيض