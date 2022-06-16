طريقة عمل السمنة البلدي في الخلاط بكيلو حليب عملت 2 كيلو سمنة أحلي وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل السمنة البلدي كيلو حليب اعملي ٣ كيلو سمنة ، ليس أي شخص يستطيع تحضير السمن البلدي مثل الفلاحين والأشخاص المقيمين في القرى والأرياف، ولكن مع ارتفاع سعرها في الأسواق، أصبحت معظم النساء تتكاسل عن شرائها من الخارج، وبدأت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى طريقة تحضير السمنة البلدي في المنزل، نحن سوف نقدم لكم طريقة مميزة لتحضير السمنة البلدي باستخدام كيلو حليب فقط تستطيعين تحضير السمنة البلدي، كل ما يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير السمنة البلدي في المنزل

تتميز السمنة البلدي براحتها الرائعة مما تضيف للطعام طعم لا مثيل له، مع العلم أنه توجد بعض المزارع المتخصصة في تحضير السمنة البلدي، ولكن لا تكون مثل السمنة الفلاحي، وعلى الرغم من ارتفاع سعرها ألا أننا لا يمكننا الاستغناء عنها في البيت، لأنه يوجد الكثير من الوصفات التي لا بد من السمن البلدي لتحضيرها، والآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير السمن في البلاد:

كيلو من اللبن الطازج.

ملعقة خشبية طويلة.

القليل من الملح.

كمية ثلج كبيرة.

طريقة تحضير السمن البلدي في البيت

قدم لكم مكونات كيلو فقط، ولكن يمكنك مضاعفة الكمية على حسب الكمية التي تريدها، دائما نعمل على راحة ست البيت ونقدم لها الوصفات التي توفر لها الكثير من الوقت والمال، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير السمنة: