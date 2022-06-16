نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صينية التورتيلا باللحم المفروم مع شوربة تورتيلا الدجاج في المقال التالي

وصفة صينية التورتيلا باللحم المفروم من أشهى وألذ الوصفات التي يمكن تحضيرها للكبار والصغار، حيث إن عيش التورتيلا هو نوع من الخبز ويتم صناعته من دقيق القمح أو دقيق الذرة، ويكون علي شكل دائري ورقيق مثل الخبز السوري، وقد تم إدخال خبز التورتيلا في العديد من الاكلات وليس يستخدم في عمل سندوتشات فقط، وفي هذا المقال سوف نقدم العديد من الاكلات اللذيذة بخبز التورتيلا حتي تستطيع كل سيده تقديم اشهي الاكلات لأسرتها. صينية التورتيلا باللحم المفروم نصف كيلو لحم مفروم.

علبة فاصوليا بيضاء.

كوب من الجبن الشيدر المبشور.

كوب من البصل المقطع.

وكوب من الفلفل الملون مقطع.

نصف كوب من الزيتون الأخضر المقطع.

عدد 6 ملاعق من مرقة الدجاج.

ملعقة من الكمون المطحون

ملعقة بصل بودره.

مقدار ملعقة صغيرة ثوم بودره.

ملعقة شطة.

زيت.

ملح. طريقة تحضير وصفة صينية التورتيلا باللحم المفروم نقوم بخلط الفاصوليا البيضاء والملح ومرقة الدجاج في الخلاط. نقوم بتسخين الزيت في وعاء علي النار ثم نضيف إليه اللحم المفروم ونقلبه حتي يتغير لونه الي اللون البني. نضيف خليط البهارات والملح ونقلبهم ثم نرفعهم من علي النار. في صينية نضع نصف كميه خبز التورتيلا ثم نقوم بإضافة نصف كمية اللحم المفروم ثم نصف كمية الجبن الشيدر ونصف الفلفل والزيتون والبصل والفاصوليا . ثم نضيف باقي خبز التورتيلا، باقي اللحم المفروم، باقي الفلفل والبصل والزيتون، ثم نضيف باقي الفاصوليا ثم الجبن المبشور. ندخلها الفرن علي درجة حرارة متوسطه١٨٠ درجه لمدة ٢٠دقيقة حتي يحصل علي اللون الأحمر. شوربة الدجاج بخبز التورتيلا صدور دجاج مخليه ومقطعه.

عدد 2 حبة من الفلفل الملون مقطعه.

بصله مفرومه.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

أربعة اكواب مرقه دجاج.

طماطم مقطعه مكعبات.

كوب فاصوليا مسلوقة.

كوب ذره مسلوقة.

عدد 4 أرغفة خبز تورتيلا مقطعه شرائط.

كوب جبن شيدر مبشور.

نصف ملعقة كمون مطحون.

ملعقة صغيره ملح.

ملعقة صغيره فلفل اسود.

عدد 2 ملعقة كبيره من زيت الزيتون.

نصف ملعقة شطه. طريقة التحضير نقوم بتسخين الزيت ثم نضيف إليه الفلفل المقطع والبصل المفروم وتقبلهم جيدا، ثم نقوم بإضافة الثوم والكمون، الفلفل الأسود. نقوم بتتبيل الدجاج بالملح و الفلفل الأسود، ثم نضيفه الي القدر ونقلبه جيدا حتي يتغير لون الدجاج. ومن ثم نقوم بإضافة كوب الفاصوليا البيضاء، الذرة المسلوقة ونقلبهم، ثم نضيف إليهم الطماطم المقطع وعدد 4 اكواب مرقة الدجاج ونقلبهم ونتركه علي النار حتي تنضج المكونات. في صينية كبيرة نقوم بوضع شرائط عيش التورتيلا ونقوم بدعمها بخليط الزيت والملح وندخلهم الفرن حتي يصبح لون عيش التورتيلا ذهبي. عندما يكتمل نضج حساء الدجاج، نقوم بغرفه في أطباق التقديم ونضع عليه شرائط التورتيلا الذهبية والجبن المبشور. عمر شويل - جدة وصفة صينية التورتيلا باللحم المفروم مع شوربة تورتيلا الدجاج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة صينية التورتيلا باللحم المفروم مع شوربة تورتيلا الدجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.