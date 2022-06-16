نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة أوراق الزيتون ستجعل بطنك مسطحا وشعرك طويل وناعم خالي من الشيب وبشرتك بيضاء مشدودة كالقمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت الزيتون من الزيوت المهمة جدا في حياتنا ولا يمكن أن نستغني عنه فهو يستخدم لعمل الأطعمة المختلفة وفي وصفات الشعر والبشرة، كذلك لا يمكن أن ننسى فوائد ورق الزيتون حيث له الكثير من الفوائد الخاصة بالتخسيس ونسف الدهون وله القدرة على تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب والعمل على تنظيفها، وله دور فعال على الشعر حيث يساعد على تطويله وتكثيفه في فترة صغيرة ويعالج القشرة ويحمي من التقصف وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال فوائد ورق الزيتون وأهم فوائده.

استخدامات ورق الزيتون

نجد أن ورق الزيتون لا يقل فوائده عن زيت الزيتون فيوجد له كثير من الفوائد العظيمة وسوف نوضح استخدامات ورق الزيتون من خلال النقاط التالية..

استخدام ورق الزيتون للشعر يتم استخدام ورق ايكونلزيتون للشعر وذلك عن طريق عدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

نحضر ورق الزيتون ونضعه في وعاء مع الروز ماري، القرنفل.

نقوم بعد ذلك بوضع الماء عليهم ووضعهم على النار وعند تمام الغليان يرفع الخليط.

نقوم بتصفية الخليط ووضعه في بخاخ بعد أن يبرد تماما ونقوم برش به فروة الرأس مرتين يوميا وسوف نلاحظ نتائج رائعة للشعر.

استخدام ورق الزيتون للتخسيس

يساعد ورق الزيتون على نسف الدهون والتخلص من الدهون الزائدة للجسم ويمنح الجسم بطن مسطح وسوف نوضح خطوات ورق الزيتون للتخسيس من خلال النقاط التالية:

نحضر ورق الزيتون ونقوم بوضعه في الماء مع الليمون في وعاء.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الوعاء على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

نقوم بعد ذلك بوضعه في كوب مع تصفيته ونتناول الخليط مرة كل صباح على الريق.

وسوف نلاحظ بأنه تم نسف دهون البطن في فترة بسيطة وأصبحت مسطحه.

استخدام ورق الزيتون للبشرة

نجد عندما نقوم باستخدام ورق الزيتون فهي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من السواد والبقع الداكنة وسوف نوضح كيفية استخدامه للبشرة من خلال النقاط التالية..

نحضر ورق الزيتون ونقوم بطحنه جيدا ونضع عليه زيت الزيتون.

نقوم بتقليب العناصر بشكل جيد حتى تتجانس ونضع عليها زيت جوز الهند ونقوم بوضع الخليط على البشرة.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ تبييض البشرة والتخلص من البق بهذه الطريقة السحرية يمكن التخلص من البقع السوداء والكلف والنمش نهائيا في خلال دقائق بهذه الطريقة السحرية

الطريقة السحرية للتخسيس السريع

يمكن تخسيس الكرش والارداف باستخدام ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة من العسل وأخري من زيت الزيتون مع القرفة عليكي أن تقومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجامس ثم قومي بتناول كوب واحد يوميا من هذا المشروب حيث يعمل بسرعة الصاروخ علي التخلص من الكرش والارداف بدون اي تكاليف أو مجهود كوب واحد فقط في اليوم يفقدك ٥ كيلو في دقائق بدون تعب عند تطبيق هذه الوصفة