نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا عناء بعد اليوم.. أقوى الماسكات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء حول العين في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك طبيعي للتخلص من الهالات السوداء تحت العين، يعد ظهور الهالات السوداء تحت العينين من أكثر الأمور المؤرقة للكثير من السيدات حيث أنها تؤثر على المظهر الجمالي للوجه، وتنتج عادة الهالات السوداء بسبب اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة مثل السهر لفترات طويلة وعدم أخذ القسط الكافي من النوم وأيضا عدم شرب كميات كبيرة من الماء وعدم تناول الأطعمة الصحية، ويصعب عادة التخلص من الهالات الطبيعية بسهولة حتى مع استخدام مستحضرات التجميل الخاصة بتفتيح المناطق الداكنة تحت العين، لذلك سوف نقدم لكى بعض الوصفات الطبيعية التي لها مفعول ساحر فى تقليل الهالات السوداء واحتفائها عند الاستمرار عليها بشكل منتظم وستلاحظي بنفسك الحصول على نتائج مبهرة فى أيام قليلة.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

ماسك القهوة

تساعد القهوة بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية حول منطقة العين مما يؤدى إلى تقليل المناطق الداكنة، ويمكن استخدامه عن طريق خلط ملعقة من مسحوق القهوة مع ملعقة من العسل وزيت فيتامين هـ، ويتم وضع هذا الماسك تحت العينين لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك الألوفيرا والجزر

يتم تحضير هذا الماسك من خلال مزج ملعقة من جل الصبار فى ربع كوب من عصير الجزر، ويتم وضع هذا الماسك لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

ماسك البطاطس

يتم تقشير ثمرة من البطاطس الطازجة وتقطيعها ثم وضعها فى الخلاط مع بعض أوراق النعناع، ثم يوضع هذا الخليط فى الثلاجة من أجل تبريده ثم يتم غمس قطنة فيه ويتم توزيعه حول العينين ويترك لمدة 25 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك الخيار لعلاج الهالات السوداء



يتميز الخيار بقدرته على تفتيح الأماكن الداكنة حول العينين فى أسرع وقت، ويمكن استخدامه عن طريق وضع شرائح من الخيار فى الثلاجة حتى تبرد ثم توضع على العينين لمدة 15 دقيقة ثم شطف العينين بالماء الفاتر.

أكياس الشاي الأخضر

يتم تحضير كوب من الشاي الأخضر المغلي ثم تؤخذ أكياس الشاي الأخضر ويتم وضعها بداخل الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم يتم وضع هذه الأكياس على العينين لمدة 15 دقيقة ثم تشطف المنطقة بالماء.