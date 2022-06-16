نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر جوز الهند الهشة بعجينة قطنية وطعم رائع حضريها لأطفالك بكل سهولة في المقال التالي
فطائر جوز الهند الهشة من المخبوزات التي تتميز بطعم رائع، ويمكنك سيدتي تحضيرها بكل سهولة لأفراد أسرتك وتقديمها بين الوجبات مع الشاي أو كوجبة إفطار خفيفة ومغذية لأنها تحضر بمكونات مفيدة مثل الحليب والزبادي وجوز الهند، كما يمكن أن تقدم في حفلات أعياد الميلاد فشكلها مميز ومذاقها رائع وسوف تنال إعجاب ضيوفك بكل تأكيد، ودائما يتم البحث عن وصفات لعمل مخبوزات غير تقليدية تكون مكوناتها غير مكلفة وطريقة عملها سهلة وسريعة، ولكل عشاق جوز الهند سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر جوز الهند الهشة بعجينة قطنية وطعم رائع.
مكونات فطائر جوز الهند
نحتاج لعمل فطائر جوز الهند الهشة بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي شكل ومذاق رائع:
- كوب حليب دافئ.
- كوب زبادي.
- نصف كوب زيت.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 3 أكواب دقيق.
- رشة ملح.
الحشوة
- كوب جوز هند مبشور.
- كوب ونصف حليب مكثف.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع كوب من الحليب الدافئ وكوب زبادي ونصف كوب زيت، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة ورشة ملح وملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي ثم نضيف ثلاثة أكواب دقيق ونعجن المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة طرية.
- نغطي العجينة ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها، ثم نشكلها لكرات صغيرة وتترك لتختمر مرة ثانية.
- لتحضير الحشوة: نضيف كوب ونصف من الحليب المكثف على كوب من جوز الهند المبشور ونقلب حتى تمتزج المكونات ويسهل تشكيلها لكرات صغيرة.
- ثم نفرد كرة من العجينة ونضع كرة من الحشوة داخلها ونغلق العجينة على الحشوة ونكرر ذلك مع باقي كمية العجين.
- ثم نضع الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
- نخرج من الفرن عند تمام النضج ونتركها تبرد ثم تزين بالشوكولاتة المذابة وجوز الهند وتقدم بألف صحة وعافية.
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