فطائر جوز الهند الهشة بعجينة قطنية وطعم رائع حضريها لأطفالك بكل سهولة

فطائر جوز الهند الهشة من المخبوزات التي تتميز بطعم رائع، ويمكنك سيدتي تحضيرها بكل سهولة لأفراد أسرتك وتقديمها بين الوجبات مع الشاي أو كوجبة إفطار خفيفة ومغذية لأنها تحضر بمكونات مفيدة مثل الحليب والزبادي وجوز الهند، كما يمكن أن تقدم في حفلات أعياد الميلاد فشكلها مميز ومذاقها رائع وسوف تنال إعجاب ضيوفك بكل تأكيد، ودائما يتم البحث عن وصفات لعمل مخبوزات غير تقليدية تكون مكوناتها غير مكلفة وطريقة عملها سهلة وسريعة، ولكل عشاق جوز الهند سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر جوز الهند الهشة بعجينة قطنية وطعم رائع.

مكونات فطائر جوز الهند

نحتاج لعمل فطائر جوز الهند الهشة بعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي شكل ومذاق رائع:

كوب حليب دافئ.

كوب زبادي.

نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

الحشوة

كوب جوز هند مبشور.

كوب ونصف حليب مكثف.

طريقة التحضير