أقوي مقشر منزلي لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من أول أستخدام

من أكثر المناطق الغامقة التى تزعج الكثير من الفتيات والسيدات هى منطقة اليدين والرجلين، وخاصة إذا كانت فى مناسبة فلا تستطيع لبس الحذاء المكشوف لأن يكون شكل الرجلين غير جميل وغير جذاب فيسبب لها الإحراج فمن المحتمل أن الجلد المكشوف يكون عرضة للإسمرار أكثر من الجلد المغطى خاصة فى البلاد التى تتعرض للحر الشديد فسبب إسمرار الرجلين هى التعرض لأشعة الشمس المحرقة، وعدم النظافة الدائمة بالماء، وعدم إستخدام واقي الشمس، وعدم ترطيب الرجلين مما يؤدي إلى جفافها، وعدم تقشيرها مما يؤدي إلى تراكم الجلد الميت وظهورها بلون داكن، وسبب إسمرار كفوف اليدين ومفاصل أصابع اليدين نتيجة كثرة إستخدام المساحيق فى غسيل وتنظيف الأواني التى تؤدي إلى جفاف البشرة والتعرض للشمس أيضا فننصح لحل هذه المشكة إستخدام خلطة طبيعية، مكونة من البيكنج صودا وعصير الليمون والزبادي والحليب البودرة والسكر وبيكربونات الصوديوم التى عند خلطها ووضعها على الجلد تعطي نتيجة هائلة بتفتيح وتقشير الجلد بشكل صحي وطبيعي، ويمكن تحضيرها فى المنزل بتكلفة بسيطة جدا وبمكونات متوفرة، ولذلك يجب الإبتعاد عن كل المنتجات التى تسبب الضرر للجلد، وتسبب التهابات وإحمرار فى الجلد.

مكونات خلطة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

طريقة عمل وصفة لتبييض وتقشير اليدين والرجلين