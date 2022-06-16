سر جمال بشرة اليابانين بخلطة النشا الكوري لتفتيح وتنقية البشرة من أي أسمرار وبقع في دقائق

تبحث معظم الفتيات والنساء عن الماسك أو الخلطة التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع وفي نفس الوقت يكون ماسك طبيعي لا يضر البشرة، ولكن نجد العديد من الفتيات يبحثون عن أنواع معينة من الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه ولكن من المعروف أن هذه الكريمات ممكن أن تكون ضارة وغير صالحة للإستخدام، وهذا بسبب إحتوائها على مواد كيميائية لا تكون مناسبة لأي نوع من أنواع البشرة لأن عند إستعمالها لفترة طويلة فقد تظهر على البشرة بعض المشكلات، ومن ضمنها هي ظهور الحساسية والبقع التي تكون باللون الأحمر وأحيانا تظهر إلتهابات وأيضا لا يمكن أن نستخدم كريم التفتيح لتبييض المناطق الحساسة مثل منطقة البيكيني والإبط، وتجنبا لحدوث أي مشكلة على البشرة تحدث بسبب إستعمال هذه الكريمات فتقوم كل إمرأة بالبحث عن أفضل ماسك كوري لأن الماسكات الكورية تساعد بشكل ملحوظ على تفتيح البشرة وتجعل الوجه صافي ونقي وخالي من العيوب، فعند الإنتظام على الماسك الكوري فإننا نحصل على بشرة بيضاء وناعمة مثل بشرة الفتيات الكوريات، وأن هذا الماسك يتكون من عدد من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، فهذا الماسك يسمى بماسك النشا الكوري حيث أنه من أسرع الماسكات في المفعول وله نتيجة مدهشة يظهر من أول إستخدام، وماسك النشا يساعد على التخلص من الهالات السوداء والرؤوس السوداء ويعمل على غلق المسام الواسعة وله دور كبير جدا في شد البشرة والقضاء على الخطوط الرفيعة وغير ذلك الكثير.

اشتهر مؤخرا الماسك الكورى الذى أحدث ضجة إعلامية كبيرة فى الفترة الأخيرة ونال إشادة عالمية من النساء والفتيات فى تفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من النمش والاسمرار والكلف بصورة مذهلة، أنه ماسك طبيعي يتكون من النشا الذى يدخل في أغلبية مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والجسم، هذا الماسك له القدرة على إعطاء البشرة النعومة والنضاره والبياض الفورى بعد الاستعمال مباشرة .

مكونات ماسك النشا الكوري لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ربع كوب صغير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل ماسك النشا الكوري لتفتيح البشرة