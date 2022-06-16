نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللوز المغطى بالشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة ومذاق مميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللوز المغطى بالشوكولاتة ، يتميز بمذاقه الخاص والمميز، كما أنه مفضل للكثيرين، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللوز المغطى بالشوكولاتة.

مكونات اللوز المغطى بالشوكولاتة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

كوب من اللوز المقشر لمحمص.

كوب من الشوكولاتة الخام.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللوز المغطى بالشوكولاتة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار طاسة ونحمص فيها اللوز.

ثم بعد ذلك نقوم بإذابة الزبدة مع الشوكولاتة على نار هادئة جدا أو حمام ماء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللوز المحمص علي شبكة.

ونقوم بصب الشوكولاتة علي الفول السوداني حتى يتم تغطيته جيدا من جميع الجهات.

ثم نترك الفول المغطى بالشوكولاتة لفترة حتي يتماسك قوام الشوكولاتة مع اللوز.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة حتي يبرد ويتماسك جيدا.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء

كما يمكننا استخدامه في تزيين التورتة والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات.

كما يمكن كذلك تزيينه بالعديد من الصوصات المميزة واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الشوكولاتة البيضاء أو صوص الفانيليا.

طريقة عمل صوص الفانيليا

يمكن تزيين الكيك والعديد من الحلويات المختلفة بهذا الصوص، ويتكون صوص الفانيليا من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

ثلث كوب من السكر الأبيض.

كوبين من الكريمة السائلة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقلبهم باستمرار حتي يغلي الخليط.

وبعدما يغلي الخليط نقوم بتهدئة النار.

ثم نقوم بتحريك الخليط من حين لآخر حتي يثقل قوام الخليط أي لمدة تتراوح ما بين ١٠ و ١٥ دقيقة تقريبا.

وبعدما يثقل قوام الخليط نرفعه من على النار يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: