طريقة عمل السجق الاسكندراني والسجق الشرقي طريقة تحضير السجق الشرقي

طريقة عمل السجق الاسكندراني الشرقي بتفاصيل دقيقة حيث يعتبر السجق من الاكلات الشرقية الاصيلة ، حيث انها تتميز بمذاق شهي وجميل، كما انها مفضلة عند عدد كبير من الأشخاص لذلك يرغب عدد كبير من السيدات في معرفة عملها بطريقة سهلة وبسيطة لذلك سوف نقدم طريقة عملها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل السجق الاسكندراني

السجق الشرقي من الاكلات التي لا يخلو منها البيوت المصرية والبيوت العربية، حيث أنه لهم مسميات كثيرة في العديد من المحافظات ولكن يبقى نفس المكونات ونفس الطعم لذلك سوف نعرض خطوات عمل السجق خلال الآتي يجب تحضير المكونات التالية

كيلو سجق بلدي

بصله متوسطة الحجم

2 فلفل من الحار حسب الرغبة

2 فلفل رومي بارد

اثنين طماطم متوسطة الحجم

اثنين ملعقة من السمنة

اثنين ملعقه من الصلصه

ملعقة فلفل اسود متوسطة

ملعقة كمون صغيرة.

بهارات لحمه

طريقة تحضير السجق الشرقي

قومي بوضع السمنه على النار حتى يتم القدح

ثم قطعي البصل إلى شرائح صغيرة وضعيه على النار في السمن حتى يأخذ اللون الذهبي ويذبل تماما.

ثم قومي بإضافة الثوم بعد تقطيعه الى قطع صغيرة

وقومي بالتقليب المستمر حتى يذبل السوم ايضا ويختلط مع البشر

ثم بعد ذلك ضيفي اليهم الفلفل الحامي والفلفل الحار واستمر فيها التقليب حتى تذبل جميع المكونات ويصبح لونه ذهبي فاتح

ثم بعد ذلك قومي بإضافة السجق وخلطية بجميع المكونات

بعد ذلك قومي بوضع الطماطم المقطعة الى قطع صغيرة بالملح والفلفل وتقدم هذه الوجبة ساخنة مع مكرونه ويمكن تقديمها مع السلطة سوف تحصلين على طعم لذيذ وشهي، او تقديمه مع مكرونة.

طريقه عمل مكرونة السجق

يمكن عمل مكرونة مع السجق ويتم تقديمها حيث أن عملها سهل جدا وبسيط، حيث يتم إحضار المكرونه ثم توضع في الماء المغلي وأضيفي إليها الملح واتركيها على النار حتى تمام السوى، ثم بعد ذلك اخرجيها في طبق مسطح وضيفي إليها من سائل السلق ويمكن أن تزين ببعض ورق البقدونس الاخضر لتعطي شكل جذاب، ويتم تقديمها في طبق بجانب حيث انها تزين السفرة بجانب طبق السجق، كما انهم لهم طعم شهي ولذيذ سوف يفضله الكبار والصغار من عائلتك.