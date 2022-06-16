نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق بس.. الميني بيتزا بالعجينة السحرية في الطاسة هتعملي كمية كبيرة بقرعة فارغة بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد عرفت البيتزا بأنواعها المختلفة نسبة إلى إيطاليا فهي من أول البلاد التي اخترعت البيتزا نسبة إلى سيدة إيطالية فقيرة لا تملك الطعام فقامت بعمل العجينة ووضع عليها مكونات الحشو المختلفة وعشقها الكثير لطعمها الشهي والمميز في إيطاليا ويعشق الكثير منا البيتزا بجميع أنواعها وهي مهمة جدا للأطفال فيعشقون البيتزا كثيرا وخاصة الميني بيتزا لأنه يسهل التحكم بها ويعرفون كيف يمسكونها جيدا، وتقوم ربة المنزل بعمل الميني بيتزا لأنه تفضل عمل كميات كبيرة منها وتتكون البيتزا الميني من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عملها بقرعة فارغة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الميني بيتزا بقرعة فارغة

نجد عندما نقوم بعمل البيتزا نجدها تتكون من مكونات سهلة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا النقاط التالية..

المكونات:

دقيق.

ماء.

خميرة.

زيت.

زبادي.

سكر.

ملح.

قارعة.

مكونات الحشو(صلصلة، جبنة، فلفل ألوان، فلفل أخضر، زيتون، طماطم).

طريقة التحضير المينى بيتزا

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها من الوصفات السهلة التي عن طريقها يتم تحضير البيتزا وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به ماء وخميرة وزيت وملح وسكر ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الزبادي عليهم مع التقليب المستمر نضع بعد ذلك الدقيق بالتدريج حتى نحصل على قوام طري.

نحضر زجاجة ونقوم بعمل ثقب في الغطاء الخاص بها ونضع الخليط في الزجاجة ونحضر طاسة ونضعها على النار.

نقوم بعد ذلك بتسخين الطاسة على النار ونضع بها العجين عن طريق ثقب الزجاجة.

نقوم بالضغط على الزجاجة لإنزال العجين التي بها في الطاسة ثم ندهنها بواسطة الفرشاة بالصلصلة ونضع عليها الحشو من جبنة وفلفل وزيتون وشرائح طماطم.

نترك البيتزا حتى تمام السواء ثم نخرجها.

نترك البيتزا حتى تمام السواء ثم نخرجها. تكرر العملية السابقة أكثر من مرة حتى ننهي كمية العجين التي لدينا.

يمكن استخدام مكونات أخري لحشو البيتزا على حسب الرغبة.

تقدم البيتزا في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء للجميع.

اسرار نجاح البيتزا في البيت

لكي تنجح معكي عجينة البيتزا وتصبح مثل الجاهزة تمام يحب أن تقومي بوضع الماء دافئ الي العجين وليس باردة حتي لا تنشف منك العجينة بسرعة ، كنا يحب أن تقومي بتغطية العجينة حتي تخمر بسهولة ، كما يجب أن يكون قالب الفرن ساخنا حتي تستطيعي طهي العجينة جيدا ، ويجب أن تكون درجة الحرارة متوسطة لأن درجة حرارة البيتزا العالية تسبب احترق البيتزا