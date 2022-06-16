كنز النشا والليمون الخطير: لتفتيح في دقيقتين لن تتخيلي نتائجه وتحدي 2022

نقدم لكم كنز النشا والليمون الخطير ، بطريقة جدا روعة وخرافية في التفتيح من أول استعمال عن تجربة صدقني، وسوف يمنحك الكريم تفتيح رائع للبشرة والجسم كله مهم كان الغامق، وداعا التصبغات الجلد ورؤوس السوداء فما المعروف علي الليمون أنه ملئ بفيتامين سي المدهش في التفتيح، ويمنح النضارة وصافي البشرة مع النشا وفوائده الروعة فى التفتيح الفوري للجسم والوجه، وكمان معنا أيضا ماء الورد الذي يساعد علي التخلص من حب الشباب والكلف والنمش، إذا كنتي عروسة وتردين تفتيح الجسم والبشرة بطريقة ملحوظ فإليك بهذه الوصفة السحرية لبشرة مشرقة حتي لو فرحك قرب فهذه الوصفة هي المعجزة بنسبة لكي، سوف تعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال علي طريقة عمل كنز النشا والليمون الخطير لتبييض البشرة بطريقة روعة وخرافية ومضمونة بكل سهولة ونتائج مبهرة2022.

مكونات عمل كنز النشا والليمون الخطير لتبييض البشرة بكل سهوله وتحدي

سوف نتعرف علي مكونات تحضير الكريم بمكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل من أول استخدام كما يلي:-

٢عدد ليمونة

٣ ملاعق نشا

كوب من الماء

٢ ملعقة كبيرة ماء الورد

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي:-

نقطع الليمون إلي قطع صغيرة ونضعها في وعاء مع كوب الماء على النار متوسطة ونترك الخليط حتي يغلي لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نضع النشا في كوب ثم نضيف له ماء الورد ونحرك جيدا حتى يذوب النشا أذا أحتاج السوائل نضع بعد الماء.

ثم نضيف النشا إلي خليط الليمون والماء ونقلب حتى يصبح الخليط سميك شوية.

بعد ذلك نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونضربه جيدا ثم نصفيه الخليط بمصفاة هو ساخن حتي لا يجمد الخليط.

بعد ذلك نأخذ الكريم نتركه يبرد يصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

ليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وفعالة للغاية وتحدي كما يلي:-