نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة واحدة من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تنفخ الخدود وتزيل الهالات السوداء والتجاعيد لبشرة أصغر ب 10 سنوات في المقال التالي
نقص مادة الكولاجين في الجسم تؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار للجسم مثل تساقط الشعر، حدوث التجاعيد على الوجه وظهور الهالات السوداء ، كذلك تؤثر العظام وعدم القدرة على الحركة بسهولة ونظرا لتأثر البشرة الشديدة بنقص مادة الكولاحين وسوف نستخدم لبان الذكر لعلاج نقص الكولاجين، حيث يساعد على تفتيح البشرة، التخلص من الأماكن الداكنة والقضاء على الاسمرار وتسمين الخدود وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل تلك الوصفة
مكونات وصفة لبان الذكر
تتكون تلك الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
- لبان ذكر.
- ماء.
- خميرة.
- زيت زيتون.
طريقة تحضير الوصفة
عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الماء ونضع به لبان الذكر ويوضع على النار.
- نقوم برفع الخليط من على النار، نترك الخليط حتى يبرد تماما.
- نقوم بوضع الخميرة على الخليط ونستمر في تقليب المكونات حتى تتجانس.
- يوضع ملعقة من زيت الزيتون على المكونات مع التقليب المستمر.
- توضع الوصفة على البشرة ونلاحظ بأنها تقضي التجاعيد وتساعد على تفتيح البشرة.
- تخلصنا تلك الوصفة من التجاعيد الموجودة في البشرة والهالات السودة وتحافظ على البشرة من الاسمرار.
وصفة القهوة للتخلص من البقع والأسمرار
نجد أن القهوة من المشروبات التي تساعد على الاستيقاظ والتنبه وتستخدم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- قهوة.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- نشا.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع النشا في وعاء ونضع عليهم كوب القهوة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع بعد ذلك زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع التقليب المستمر.
- يتم وضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بغسله.
- تعمل تلك البشرة على تفتيح البقع والتخلص من الاسمرار وتوحيد لون البشرة.
- تفتيح البشرة بسرعة الصاروخ يكون باستخدام ملعقة من الفازلين مع ملعقة من النشا مع أخري من زيت جونسون قومي بخلط المكونات معا حتي نحصل على مزيج منجانس ، ثم قومي بوصع الخليط على بشرتك واتركيه لمدة دقائق مع الفرك البسيط ستلاحظين أن السواد اختفي نهائي وأصبحت بشرتك بيضاء كالثلج من اول استعمال بفعل هذه الطريقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة واحدة من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تنفخ الخدود وتزيل الهالات السوداء والتجاعيد لبشرة أصغر ب 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.