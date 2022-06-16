مسحة واحدة من الكولاجين الطبيعي قبل النوم تنفخ الخدود وتزيل الهالات السوداء والتجاعيد لبشرة أصغر ب 10 سنوات

نقص مادة الكولاجين في الجسم تؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار للجسم مثل تساقط الشعر، حدوث التجاعيد على الوجه وظهور الهالات السوداء ، كذلك تؤثر العظام وعدم القدرة على الحركة بسهولة ونظرا لتأثر البشرة الشديدة بنقص مادة الكولاحين وسوف نستخدم لبان الذكر لعلاج نقص الكولاجين، حيث يساعد على تفتيح البشرة، التخلص من الأماكن الداكنة والقضاء على الاسمرار وتسمين الخدود وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل تلك الوصفة

مكونات وصفة لبان الذكر

تتكون تلك الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

لبان ذكر.

ماء.

خميرة.

زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الماء ونضع به لبان الذكر ويوضع على النار.

نقوم برفع الخليط من على النار، نترك الخليط حتى يبرد تماما.

نقوم بوضع الخميرة على الخليط ونستمر في تقليب المكونات حتى تتجانس.

يوضع ملعقة من زيت الزيتون على المكونات مع التقليب المستمر.

توضع الوصفة على البشرة ونلاحظ بأنها تقضي التجاعيد وتساعد على تفتيح البشرة.

تخلصنا تلك الوصفة من التجاعيد الموجودة في البشرة والهالات السودة وتحافظ على البشرة من الاسمرار.

وصفة القهوة للتخلص من البقع والأسمرار

نجد أن القهوة من المشروبات التي تساعد على الاستيقاظ والتنبه وتستخدم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قهوة.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

نشا.

طريقة التحضير: