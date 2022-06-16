نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل كيكة اسفنجيه هشة في المنزل في المقال التالي
طريقة عمل كيكة اسفنجيه الكيك الاسفنجي الهش من أشهر الأكلات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص ولها اكثر من طريقه ولكن الكيكة الاسفنجية يتم عملها بطريقة معينة لكي تنجح وتصبح هشة وطريه مثل المحلات فهي يمكن استخدامها في عمل التورتات و الجاتوه أو تآكل سادة، كما هي، ولكن يجب الالتزام بجميع خطواتها حتى تحصلي على نتيجة ناجحة فهي من أكثر الأكلات الدقيقة التي يجب الانتباه لكل خطوة سوف نعرضها خلال السطور التالية بالتفاصيل لكي تحصلي على كيكة اسفنجية ناجحة بطعم أكثر من رائع وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
كيكة اسفنجيه هشة
- مدة التحضير 25 دقيقة
- مدة الطهي للكيكه 20 دقيقة
- تكفي ثمانية أشخاص
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية
طريقة تحضير الكيكة الهشه من خلال اتباع الخطوات التالية لكي تحصلي على نجاح مضمون في الكيكه الاسفنجيه وهي كالاتي
المكونات
- ست بيضات
- كوب من السكر
- كوب من الدقيق الفاخر
- ملعقة كبيرة من الفانيليا
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر
- ملعقة من الخل الأبيض
- ربع كوب من زيت الذرة الحليب كوب من الحليب
- محسن خبز اختياري
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية
- قومي بإشعال الفرن على 180 درجة ثم اتركيها
- ثم احضري قالب الكيك وضعي به ورق الزبدة
- ثم من انخلي الدقيق بشكل جيد في طبق أو إناء عميق ثلاث مرات حتى تتأكدي مع انه خالي من الشوائب بشكل تام.
- تحضير الإناء وضعي به البيض والفانيليا واخفقي جيدا بالخلاط او بالمضرب الكهربائي حتى يصبح البيض لونه ابيض ويتضاعف حجمه
- ثم ضيفي له كمية السكر واستمري في الخفق لمدة 10 دقائق حتى يذوب السكر تماما مع البيض
- ثم ضعي الخليط في وعاء عميق وضيفي إليه كمية اللبن واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس وضيفي اليه كميه الدقيق وخليه بالملعقة
- حتى تحصلي على قوام مناسب ثم ضعي البيكنج باودر مع كمية الدقيق قبل وضعه على الخليط لضمان نجاح الكيكه.
- وايضا نستخدم الملعقة خشب عند تقليب الخليط ويكون من الأسفل الى الاعلى ويتم اضافه كميه الدقيق بشكل تدريجي
- ثم اسكبي الخليط في الغالب على ورق الزبدة
- وضعيه في الفرن على الرف الثاني لمدة 20 دقيقه لتتأكدي من نشط الكيكه يجب استعمال عود من الخشب وادخله في قلب الكيكه اذا خرج نظيفا فهذا يدل على أن النشط الدم للكيكه وإذا خرج به بواقي من خليط فيجب الانتظار قليلا حتى يتم استواء الكيكه
- ثم اخرجيها من الفرن بعد التأكد من النضج و اتركيها لكي تبرد وتقطع قطع صغيره وتقدم باردة أو تشكل حسب الرغبة.
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