خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل كيكة اسفنجيه هشة في المنزل

طريقة عمل كيكة اسفنجيه الكيك الاسفنجي الهش من أشهر الأكلات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص ولها اكثر من طريقه ولكن الكيكة الاسفنجية يتم عملها بطريقة معينة لكي تنجح وتصبح هشة وطريه مثل المحلات فهي يمكن استخدامها في عمل التورتات و الجاتوه أو تآكل سادة، كما هي، ولكن يجب الالتزام بجميع خطواتها حتى تحصلي على نتيجة ناجحة فهي من أكثر الأكلات الدقيقة التي يجب الانتباه لكل خطوة سوف نعرضها خلال السطور التالية بالتفاصيل لكي تحصلي على كيكة اسفنجية ناجحة بطعم أكثر من رائع وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

كيكة اسفنجيه هشة

مدة التحضير 25 دقيقة

مدة الطهي للكيكه 20 دقيقة

تكفي ثمانية أشخاص

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

طريقة تحضير الكيكة الهشه من خلال اتباع الخطوات التالية لكي تحصلي على نجاح مضمون في الكيكه الاسفنجيه وهي كالاتي

المكونات

ست بيضات

كوب من السكر

كوب من الدقيق الفاخر

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة من الخل الأبيض

ربع كوب من زيت الذرة الحليب كوب من الحليب

محسن خبز اختياري

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية