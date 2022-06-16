نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه، من أكثر المشكلات انتشار في الوقت الحالي الشعر القصير والخفيف، تحلم كل فتاة بشعر طويل وكثيف يتميز بجمالة وشكلة الجذاب، لأن الشعر هو تاج المرأة الذي يظهر جمالها فلذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على شعر طويل وكثيف وحل مشاكل الشعر المتنوعة، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

زيت الزيتون.

زيت خروع.

زيت جوز الهند.

زيت السمسم.

زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك إحضار وعاء ووضع زيت الزيتون والخروع وزيت جوز الهند وزيت السمسم، ثم قومي بخلط الزيوت جيداً مع بعضهم البعض، قومي بتوزيع الزيوت على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، قومي بتدليك فروة الرأس، اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو الطبي المناسب لنوعية شعرك، فهذه الوصفة قوية وفعالة وتساعد في تطويل الشعر وتكثيفه بشكل سريع جداً.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات

حبة من الموز.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

عليك خلط المكونات حتي تمتزج جيداً، ثم قومي بتوزيع الخليط علي الشعر بالكامل، في جميع أجزاءة من الأطراف وحتي الجذور، قومي بارتداء قبعة الشعر وترك الخليط علي شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب لك وخالي من الكبريت.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه

زيت جوز الهند والافاكادو

عليك استخدام جوز الهند الدافئ ثم قومي بإضافة ثمرة الافوكادو وهرسها جيداً، اخلطي المكونات جيداً حتي تمتزج، قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتغطيتة لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو الطبي المناسب وعليك تكرار الوصفة مرة أو مرتين بالأسبوع وسوف تحصلين على نتيجة فعالة ومميزة لكي تحصلين على شعر طويل وكثيف خالي من أي مشكلات، يجب عليك العناية بالشعر للحصول على شعر قوي وصحي وخالي من أي عيوب والبعد عن استخدام مستحضرات التجميل الضارة لاحتوائها علي مواد كيميائية تعمل على تساقط الشعر وتقصيفة وتقلل من كثافة الشعر.

نصائح هامة للعناية بالشعر