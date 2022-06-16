نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسهل طريقة عمل خبز الصاج السريع في البيت في المقال التالي

طريقة عمل خبز الصاج السريع في البيت، خبز الصاج أو التورتيلا من أنواع المخبوزات التي لها شعبية كبيرة بسبب حشوها بالشاورما والبطاطس، ولكن هذه الوجبات السريعة مكلفة جدًا لذلك تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق صناعة الخبز في المنزل، وفي المقال التالي سنقدم لكم العديد من الوصفات الي يمكن صناعة أشهى خبز صاج من أجل أفراد الأسرة. طريقة عمل بسبوسة الحلواني الشهية في أسرع وقت وأطيب طعم طريقة عمل خبز الصاج طريقة عمل خبز الصاج العادي المكونات: ملح.

مياه دافئة.

دقيق.

زيت.

خميرة.

سكر. طريقة التحضير في كوب نضع المياه والسكر والخميرة وتركها للتتفاعل. في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق ثم الملح. خلطهم جيدًا. إضافة الخميرة. العجن جيدًا. الحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. تقسيم العجينة إلى مجموعة من الكرات. دهن كل كرة على حدا بالقليل من زيت الزيتون. تركها لترتاح لمدة ساعة. على سطح أملس نضع القليل من الدقيق. فرد كرة من الكرات باستخدام العصا الخشبية. الفرد حتى الحصول على طبقة رقيقة. تركها لترتاح لعدة دقائق. وضعها في مقلاة على النار على نار هادئة. قلبه على الجهة الأخرى بعد احمرار الجهة الموضعة. تكرار العملية في باقي الكرات. وتغطية الجاهز منه بقطعة قماشية. طريقة عمل خبز الصاج السوري المكونات: مياه دافئة.

زيت زيتون.

سكر.

خميرة.

ملح.

دقيق. طريقة التحضير في كوب نجهز الخميرة وتركها للتتفاعل. في وعاء نقوم بنخل المكونات الجافة. خلطهم جيدًا. صناعة حفرة في المنتصف. إضافة الخميرة. العجن جيدًا بالمضرب الكهربائي. الحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. تقسيم العجينة إلى مجموعة من الكرات. دهن كل كرة على بزيت الزيتون. ترك العجين ليرتاح لمدة نصف ساعة. فرد كرة من الكرات باستخدام العصا الخشبية. الحصول على دائرة من طبقة رقيقة. وضعها في مقلاة على النار على نار هادئة. تكرار العملية في باقي الكرات. تغطية الخبز منه بقطعة قماشية. عمر شويل - جدة أفضل وأسهل طريقة عمل خبز الصاج السريع في البيت - ثقفني

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