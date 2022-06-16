نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص الطريه الفلاحى بطعم وريحه زمان هشه وخفيف جدًا بمكونات متوفرة في جميع المنازل في المقال التالي

القرص الطريه الفلاحى، من المعجنات والمقبلات الخفيفة التي تعودنا على تناولها منذ الصغر هي القرص الطرية، وهذا لأنها تعد من أخف وأطعم المعجنات التي يمكنك لجميع الأمهات تحضيرها من المنزل، ولن هناك بعض السيدات التي تعاني من عدم نجاح تحضير القرص الطرية معها ولذلك تقوم بشرائها من من الأفران، ولكننا اليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال الطريقة الصحيحة الأصلية لعمل القرص الطرية الفلاحي بقوامها المظبوط الهش والخفيف بطعم رائحة زمان. مقادير القرص الطرية الفلاحي نصف كيلو دقيق (500 جرام).

ملعقة كبيرة سكر (10 جرام)

نصف كوب سمن او سمن على زيت او زبدة على زيت (120 مل).

ملعقة كبيرة ونصف قشطه بلدى او وش الحليب.

كوب حليب دافئ أو ربع كيلو (250 مل)

معلقه كبيرة خميرة فورية (10 جرام).

نصف معلقه صغيره بيكنج باودر.

رشة ملح. طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الحليب والسكر والخميرة ونقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف القشطة ونقلبها حتى تتمزج مع الخليط.

نغطي على الخليط ونتركه حتى يتفاعل لمدة 10 دقائق.

نأتي بوعاء أخر ونقوم بنخل الدقيق بداخله وهذه الخطوة ستجعل عجينة القرص هشه.

بعد ذلك نضيف رشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع الدقيق جيدًا.

نضيف على الدقيق السمن أو الزيت ونقوم بتقليبه مع الدقيق جيدًا حتى يتشرب الدقيق من السمن ويصبح مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نضيف خليط الحليب على الدقيق ونقوم بعجن القرص الطرية، ستلاحظين في البداية أن قوام العجينة لزج يلتصق في اليد، ولكن مع العجن الجيد ستحصلين على عجينة طرية ولينة.

نغطي على العجينة و نتركها تتخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

نقوم بتقطيع العجينة إلى 15 قطعة تقريبا على هذه الكمية.

نفرد كل كرة على شكل دوائر ونغطيها ونسيبها تخمر تانى نص ساعه وندخلها الفرن في صينية مدهونة بالزيت.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 12 دقيقة تقريباً حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل، فى الآخر دقيقتين نفتح الشواية لكى تأخذ لون ذهبي.

ونخرجها من الفرن ونغطيها ونتركها حتى تبرد ثم تقدم إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة القرص الطريه الفلاحى بطعم وريحه زمان هشه وخفيف جدًا بمكونات متوفرة في جميع المنازل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القرص الطريه الفلاحى بطعم وريحه زمان هشه وخفيف جدًا بمكونات متوفرة في جميع المنازل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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