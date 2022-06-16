لا تتخلصي من بواقي المكرونة أبدا وقومي بعمل أكلة جديدة روعة

لا تتخلصي من بواقي المكرونة أبدا، مع زيادة الأسعار وزيادة أسعار منتجات القمح بالأخص، يجب علينا الاقتصاد قدر الإمكان فالكثير نت منتجات القمح تضاعفت أسعارها،وهذا لأن وجبات المكرونة من أكثر الوجبات التي تقوم بإعدادها ربة المنزل وخاصة الأم العاملة بشكل مستمر، لأنها من الوجبات التي تتوافق مع الكثير من الإضافات، لذلك أحضرنا لكم في هذا المقال الحل الاقتصادي المثالي، لتتمتع بالقيمة الغذائية للمعكرونة وإسعاد أفراد الأسرة أيضا وذلك عن طريق عمل أكلة جديد مختلفة كما يلي في هذا المقال.

كيفية الاستفادة من بواقي المكرونة

الكثير من الأمهات وربات المنزل تتملكهم الحيرة وأحيانا الندم عند إهدار كمية كبيرة من بواقي الطعام.

للتجمعات العائلية أو المناسبات النصيب الأكبر في كميات الأكل الكبيرة المتبقية، لذلك أحضرنا لكم هذه الطريقة العبقرية لاستغلال بواقي المكرونة على الأخص.

المكونات المطلوبة

المكرونة المطبوخة أو المسلوقة.

القليل من البقسمات الناعم.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

زيت للقلي.

بواقي المكرونة المطبوخة

إذا كانت المكرونة مطبوخة وطعمها لا يحتاج إلى أي توابل أو نكهات فقط عليها غمسها في البقسمات جيدا.

بعد تغطية المكرونة بالكامل في البقسمات تغمس في زيت القلي حتى نحصل على اللون الذهبي للبقسماط.

تستخدم هذه الطريقة أيضا مع أطباق المكرونة زادت الملح الزائد التي لا يرغب احد في تناولها، ستلاحظين بعد قليها بهذه الطريقة ان مستوى الملوحة أقل كثيرا بها.

يمكنك قلي القليل من الباذنجان علي أن يكون مقطع قطع صغيرة بحجم المكرونة، ويوضع علي المكرونة ليضيف طعم وقيمة غذائية.

وبهذا تكونين قومتي باستغلال نكهة المكرونة المطبوخة بجميع الفائدة الغذائية المتضمنة بها قومتي بقليها.

بواقي المكرونة المسلوقة

يضاف إلي المكرونة كل التوابل مع الملح والفلفل وتغطي بالبقسماط.

تغمس المكرونة في زيت القلي حتى تحصلين على لون البقسمات.

يمكنك إعداد هذه الطريقة مثل التسالي لأولادك مثلها مثل الفشار واللب، و بالطريقة الصحية في المنزل.

وبهذا تكونين قد قمتي بعمل أكلة جديدة شهية لأولادك و لإسعاد أسرتك بوجبة مختلفة.