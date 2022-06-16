اصبغي شعرك وجهزي للعيد بدرجات اللون البني بمكونات طبيعية بدون حناء ولا صبغات والنتيجة مذهلة مجربة وفعالة 100%

إن العناية بالشعر من أهم الأمور التي تشغل فكر الكثير من السيدات والفتيات، حيث أن الشعر الجميل يعد من أهم العوامل التي تظهر جمال الفتاة ويتمثل ذلك في قوة شعرها وعدم تساقطه وظهوره بشكل جذاب ولامع وبألوان مميزة، لذا تتسأل الكثير من النساء والفتيات عن كيفية صبغ الشعر باللون البني الفاتح بدون مواد كيميائية، وفي هذا المقال سنتعرف علي طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح واللون العسلي الفاتح بشئ من التفصيل .. تابعونا.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح

المكونات:

أكسجين 30%.

صبغة لون بني فاتح.

فرشاة صبغة.

وعاء بلاستيكي خاص بالصبغة.

بونيه أو كيس بلاستيك.

غطاء واقي.

طريقة التحضير:

أولا: في البداية يجب أن يتم وضع الغطاء الواقي حول الرقبة وذلك من أجل منع سقوط أي شيء على الجسم أو الملابس.

ثانيا: يجب أن يتم تقسيم الشعر إلى 6 أجزاء متساوية وبعد ذلك يتم خلط الصبغة مع مقدار الأكسجين بحسب المقدار الموصي به على العبوة.

ثالثا: يتم بعد ذلك وضع الصبغة على الشعر ليكون بعد ذلك التدليك بشكل جيد من أسفل الشعر إلى أعلاه، ويجب ألا يتم غسل الشعر قبل البدء في عمل الصبغة بحوالي أربع أيام حتىي يحتفظ بالزيوت التي يتم إفرازها.

رابعا: يتم بعد ذلك تغطية الشعر بالكيس أو البونيه لمدة ساعة على الأقل ثم بعد ذلك يتم نزع البونيه وغسل الشعر بالماء البارد للتأكد من عدم وجود بقايا.

طريقة صبغ الشعر باللون العسلي الفاتح

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير:

أولا: يتم وضع زيت اللوز وزيت الزيتون في إناء صغير وبعد ذلك يتم مزجهم بشكل جيد.

ثانيا: ثم نقوم بعد ذلك بتسخين مزيج الزيوت في الميكروويف ثم يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية.

ثالثا: وبعدها يتم وضع مزيج الزيت وتقليبه بشكل جيد من أسفل إلى أعلى جيدا لعلاجه.

رابعا: ثم يتم غسل الشعر بعد حوالي 3 ساعات ونقوم بهذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل.

ومن الجدير بالذكر أهمية غسيل الشعر ببلسم مناسب للشعر لمنع جفافه أو تقصفه أو هيشانه، حيث يلزم استخدام مكون يحتوي على أقل نسبة من المواد الكيمائية الضارة.

اصبغي شعرك للعيد بدرجات اللون البني بمكونات طبيعية بدون حناء ولا صبغات والنتيجة مذهلة مجربة وفعالة 100%، وعليكِ أن تصبغيه بتطبيق هذه الوصفة التي قمنا بتقديمها من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، ويُذكر أن صبغ الشعر بالمواد الطبيعية يكون أفضل من صبغ الشعر بالمواد الكيميائية والصبغات التي تضر الشعر على المدى البعيد.