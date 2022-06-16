نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون منزلي سحري يحول بشرتك إلى بشرة الأطفال وسحر وجود الفازلين الطبي في وصفتي لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث الفازلين ثورة هائلة في مجال العناية بالبشرة واليدين وباقي الجسم حيث استخدم في تفتيح الجسم وقد نجح في ذلك بالفعل ومن الاستخدام الأول، إذ أن الفازلين فوائده تدور حول ترطيب البشرة والقضاء على التشققات والجفاف حتى تكون البشرة ناعمة وبيضاء كما تحلم الكثير من النساء، لهذا نجد أن هناك بعض مستحضرات التجميل المخصصة لتفتيح وترطيب البشرة يدخل الفازلين في مكوناتها حتى تستفيد البشرة منه وتصير ناعمة فما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الفازلين؟

مكون منزلي سحري يحول بشرتك إلى بشرة الأطفال

هناك أسباب كثيرة تعود إلى ترشيح الفازلين للعناية بالبشرة وكذلك اليدين تلك الأسباب تتمثل في فوائد الفازلين الجمالية وهي:

تفتيح البشرة واليدين من تصبغات وآثار أشعة الشمس. ترطيب البشرة بدرجة كبيرة ويعطي لها ملمس ناعم. يهدئ من الجلد الملتهب سواء الوجه أو غيره. يزيل آثار الشمس كالتصبغات والبقع الداكنة مع تكرار الاستخدام. مفيد في البشرة الجافة والمتشققة حيث يعمل على التئامها حتى تعود ناعمة.

وصفة الفازلين لتفتيح البشرة

ومن أجل الاستفادة من النقاط السابق ذكرها عن الفازلين سواء للبشرة أو اليدين أو مناطق الجسم الأخرى الداكنة فإليكم طريقة استخدام الفازلين للبشرة:

الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

خلطة فعالة في الحصول على ما نحلم به وهو بشرة بيضاء ناعمة بدون تجاعيد ويزيل سواد البشرة بإزالة الجلد الميت حيث أن النشا محتوية على فيتامين ألف وهو ما يحفز على تفتيح وتبييض الوجه وتستخدم الوصفة كالتالي:

يتم تسخين ثلاث إلى أربع ملاعق فازلين في طبق صغير بالمايكرويف حتى يسهل استخدامه وفرده. نضيف للفازلين الذائب حوالي ملعقتين نشا متوسطة الحجم والتأكد من نظافة النشا. بعد الخلط الجيد بين الفازلين والنشا ومزج كلاهما معًا نضع بضع قطرات من ماء الورد حتى تصبح الرائحة أفضل والتأثير أكبر. عندما نصل إلى الدرجة المناسبة من مزج المقادير نبدأ في تطبيقها على الوجه برفق حتى يغطى تمامًا وكذلك المتبقي يوضع على الرقبة. يجب أن تجف الوصفة كليًا على الوجه قبل إزالتها فعندما تصل لتلك الدرجة يتم غمر الوجه بالماء عدة مرات إلى أن تزول المكونات كليًا عن البشرة. يستخدم كريم ترطيب للبشرة بعد الغسل.

مكون منزلي سحري يحول بشرتك إلى بشرة الأطفال هذا ما أوضحناه لكم، ووجود الفازلين الطبي في الوصفة السحرية لتفتيح البشرة له دور فعال ومضمون بنسبة مائة بالمائة، وبذلك فعلى كل الفتيات والبنات عندما يرغبوا أن يقوموا بتفتيح بشرتهم، عليهم أن يقوموا بتطبيق هذه الوصفة على الفور لأن هذه الوصفة جبارة وفعالة.