نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الصيف الرهيب لإنعاش وتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة الهالات السوداء في المقال التالي

تحتاج البشرة في فصل الصيف للكثير من العناية والاهتمام خاصة في حالة الخروج من المنزل وقت الظهيرة لأن البشرة تتأثر بالسلب بأشعة الشمس الفوق بنفسجية وعوامل الجو الخارجية، ولذلك تقوم بعض الفتيات بشراء بعض المستحضرات التجميلية للحفاظ على جمال ونضارة البشرة طوال الوقت ولكن هذا يكون مكلف للبعض واليوم نقدم لكم مجموعة من أفضل الماسكات الطبيعية لترطيب وتفتيح البشرة في فصل الصيف. ماسك الصيف لإنعاش وتفتيح البشرة وترطيبها المكونات: 3 قطع متوسطة الحجم من البطيخ.

نصف ثمرة خيار.

2 ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقة من الدقيق.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: أولا نقوم بعصر الخيار ثم يصفي في مصفاة ضيقة ونأخذ هذا العصير في بولة ونضع بداخله كمية مناسبة من القطن.

بعد ذلك نعصر البطيخ ويصفي ثم نضيف عليه الحليب البودرة والدقيق ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل ويشبه الكريم.

نغسل البشرة بالماء والغسول ثم نوزع مزيج البطيخ والحليب بالفرشاة ونأخذ 2 قطعة من القطن المغموس بالخيار ويوضع تحت العين.

نترك المزيج على البشرة ثلث ساعة حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر ونمرر على البشرة قطنة مبللة بماء الورد لغلق المسام.

يكرر هذا الماسك على الأقل مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظي إنتعاش فوري للبشرة وتفتيح رهيب من اول استعمال. أفضل ماسكات تفتيح البشرة خشب الصندل وماء الورد: المكونات: 3 ملاعق من مسحوق خشب الصندل.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بصنع عجينة متجانسة من مسحوق خشب الصندل والعسل وماء الورد ثم توزع على بشرة نظيفة وجافة.

يترك الماسك حتى يجف ويغسل بالماء يكرر مرة واحدة في الأسبوع لترطيب وتفتيح البشرة وإعادة الحيوية إليها. 2. الفراولة وعصير الليمون: المكونات: 5 حبات فراولة طازجة.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة عسل أبيض.

2 ملعقة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس حبات الفراولة جيدا مع الزبادي ثم نضيف المكونات المتبقية ونقلب حتى يصبح القوام كريمي نغسل البشرة بالطريقة العادية.

ثم يوزع المزيج على الوجه والرقبة بالتساوي ويترك نصف ساعة ثم يفرك ويشطف بالماء الفاتر يكرر هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا.

فهو يساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع والتصبغات ويساهم في إنعاش وترطيب البشرة. عمر شويل - جدة ماسك الصيف الرهيب لإنعاش وتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة الهالات السوداء - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الصيف الرهيب لإنعاش وتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة الهالات السوداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.