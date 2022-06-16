نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأنجح طريقة لعمل بسكويت الحليب الهش بمقادير مضبوطة ومذاق رائع في المقال التالي

البسكويت من السناكس اليومية التي لا يمكن الإستغناء عنها سواء من الأطفال والكبار ويوجد منه أطعم مختلفة سواء كان حلو أو حادق ويعد وجبة سريعة ومغذية إذا تم تقديمه مع كوب شاي بالحليب، وفي هذا المقال نقدم لكم أنجح طريقة لعمل بسكويت الحليب الهش بمكونات بسيطة من البيت وطعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل بسكويت الحليب الهش المكونات: 2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة بيكنج بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع السكر مع الحليب ونخفق بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى تختلط المكونات. نقلب البيكنج بودر مع الدقيق ثم يضاف تدريجيا مع الزيت على خليط السكر والحليب حتى نحصل على عجينة. نضيف الفانيليا ونعجن باليد عدة دقائق ثم يغطي ويترك جانبا لكي ترتاح العجينة ونجهز صينية الخبز ونغلفها بورق زبدة. نسخن الفرن ثم نقوم بتشكيل البسكويت على هيئة دوائر باستخدام القطاعات ويرص في الصينية وندخله الفرن حتى ينضج. عندما يهدأ البسكويت يقدم وهو دافئ أو بارد مع كوب من الشاي أو البيبسي أو العصير وبالهنا والشفا. طريقة عمل بسكويت الحليب المنزلي المكونات: 2 كوب ونصف دقيق.

نصف كوب حليب.

كوب سكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبدة طرية.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر ونضعه جانبا ثم نجهز بولة عميقة ونخفق السكر مع الزبدة على سرعة منخفضة. نضيف البيضة مع الفانيليا ونخفق على سرعة متوسطة حتى يختفي البيض ثم نضيف الدقيق مع الحليب تدريجيا لكي نحصل على عجينة. نعجن باليد حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة ثم تغلف بورق استرتش ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نفردها بين ورقتين زبدة. نشكل البسكويت على حسب الرغبة ويرص في صينية الفرن المغلفة بالزيت أو ورق الزبدة ويوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. عندما يخرج من الثلاجة ندخله إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح ثم يترك بدرجة حرارة المطبخ لكي يبرد. يمكن تزيين البسكويت بالمربي أو الشوكولاتة ويكون مثل بسكويت العيد أو يقدم سادة كما هو مع أي مشروب مفضل لديك. عمر شويل - جدة أسهل وأنجح طريقة لعمل بسكويت الحليب الهش بمقادير مضبوطة ومذاق رائع - ثقفني

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