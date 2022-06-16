فطائر الجيب التركية بحشوات مختلفة وعجينة خفيفة وهشة بأسهل الطرق

تعتبر الفطائر من الوجبات الخفيفة للإفطار أو العشاء، وتتعدد اشكالها وطرق عملها وتقديمها وتعد الفطائر التركية من أشهر الأنواع لأنهم يتفننون فى طرق عملها وأشكالها المختلفة، وكذلك يتم صنعها من عجينة هشة وطرية لذلك تصبح خفيفة ومغذية، فالنوع الذي سوف أقدمه لكم اليوم يتميز بشكله الجميل وإمكانية حشوه بأى حشوة تفضلونها، كما أنها تعد من الوجبات المشهورة فى المطبخ التركى، وتصلح للعزومات والرحلات فيمكن عملها ووضعها فى اللانش بوكس للأطفال فى النزهة والنوادى وغيرها، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تجهيز فطائر الجيب التركية بحشوات مختلفة فى المنزل بالتفصيل.

مقادير فطائر الجيب التركية

تحتوي فطائر الجيب التركية على بعض المكونات المتوفرة فى المنزل ولا يكلفك عملها الكثير ويمكنك حشوها بأى حشوة عندك وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

٢ حبة من بياض البيض.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

رشة من الملح.

١/٢ كوب من الزبدة السايحة.

للوجه

٢ حبة من صفار البيض.

رشة من القهوة سريعة الذوبان.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

سمسم.

حبة البركة.

للحشو

خس.

شرائح طماطم.

شرائح من الجبنة.

شرائح من اللانشون.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل فطائر الجيب التركية سهلة وبسيطة جداً ويمكن عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بإحضار وعاء كبير للعجن أو فى وعاء العجان نقوم بوضع الدقيق بعد نخله كويس. ثم نضيف عليه باقى المكونات الجافة الملح والسكر واللبن البودرة والخميرة والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم بياض البيض والخل ونضيف اللبن السائل الدافئ ونعجن. ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومطاطة لا يوجد بها أى تكتلات. نلم العجينة ونكورها ونضعها فى وعاء مدهون بالزيت وندهن وجهها بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تخمر لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك نقسمها الى كور متوسطة الحجم ونضعها فى صينية ونغطيها بكيس بلاستيك وفوقه فوطة نظيفة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم نأخذ واحدة واحدة ونفردها على سطح املس مرشوش بالدقيق على شكل دائرة ويكون سمكها ١/٢ سم. ندهنها من فوق بالزبدة السايحة ثم نطبقها من النص وندهن مرة تانية ونطبقها مرة أخرى على شكل اربع. بعد ذلك نضعها فى صينية مدهونة ونخلى مسافة بين كل واحدة والتانية علشان هنسيبها تختم مرة أخرى. نجهز خليط دهن الوجه فى طبق صغير نضع صفار البيض ونضيف عليه اللبن ورشة القهوة سريعة الذوبان ونقلبهم مع بعض كويس. ندهن وجه الفطائر به ثم نرش عليها السمسم وحبة البركة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي أو محمر وتنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد شوية ثم نقوم بحشوها فى مكان الجيب بالخس والجبنة أو الخس والطماطم والجبنة أو اللانشون وغيرها من الحشوات المفضلة عندك وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي:

تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوى على فيتامين ب ١٢ الذي يمد الجسم بالقوة والنشاط. تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعالج الالتهابات التى تحدث نتيجة الإصابة البكتيرية. تساهم فى علاج حالات الإسهال. تعمل على تقوية الأظافر وتجعلها أكثر صحة.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء. يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام. يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

فوائد الخل الأبيض

يحتوي الخل الأبيض على العديد من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: