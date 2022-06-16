جربي .. ملعقة من النشا لإزالة شعر الجسم والوجه بلا ألم بوصفة جهنمية جبارة في نتيجتها وسرها لتبييض البشرة

إزالة شعر الجسم هي عملية هامة وضرورية يجب أن تكون عادة في حياة كافة الفتيات سواء كانوا متزوجات أو لا، إذ أن إزالة الشعر دليل على النظافة الشخصية والاهتمام بالنفس وقد يكون العائق أمام عدد كبير من تلك الفتيات عند إزالة الشعر هو صعوبة الطريقة المستخدمة إذ أن لكل طريقة السلبيات والإيجابيات الخاصة بها ولا توجد طريقة واحدة مناسبة للجميع، لهذا فإن البحث عن طريقة لإزالة شعر الجسم من الجذور ونهائيًا وفي نفس الوقت غير مسببة للألم هو الحلم الذي تسعى إليه معظم تلك الفتيات، إليكم اليوم الطريقة السحرية لإزالة شعر الجسم بلا ألم ونتيجة جبارة.

ملعقة من النشا لإزالة شعر الجسم والوجه بلا ألم

من وصفات إزالة الشعر الشائعة بالتحديد للأماكن الحساسة وكذلك الوجه فهي غير مسببة للألم على الاطلاق فعندما تجف على المنطقة المراد إزالة الشعر منها يتم فركها برفق حتى يزال الشعر، ونبدأ في ذكر الوصفة وطريقتها كما يلي:

يتم مزج ملعقة لها حجم كبير من نشا الذرة وأخرى نفس الحجم خل أبيض يستمر المزج إلى أن تذوب النشا في الخل. ومن ثم نحضر بياض حبة بيض مع حوالي ملعقة من السكر لإضافة تلك المكونات إلى المزيج السابق ونخفق جيدًا. بعدما صارت الوصفة جاهزة نفردها على الجسم في المناطق التي نريد إزالة الشعر عنها على أن تكون تلك المناطق رطبة وتم غسلها بماء دافئ قبل التطبيق. والآن يترك المزيج على المنطقة لمدة كافية حتى يجف وبعدها يتم فركه برفق لملاحظة تساقط الشعر مع الفرك.

الليمون والعسل لإزالة الشعر بنجاح

أما عن تلك الطريقة فهي الأشهر على الإطلاق بين النساء ومناسبة مع جزء كبير منهم وتعرف باسم الحلاوة أو السويت ونتيجتها فعالة من الاستخدام الأول ولكنها قد تكون مؤلمة لذا يفضل وضع مخدر على الجلد أولًا، وتُحضر كالتالي:

في مقلاة مناسبة غير قابلة للصق نضع حوالي أربع ملاعق سكر مضاف لهم عصير نصف ليمونة فقط وفي النهاية حوالي نصف ملعقة عسل مع التقليب بين المكونات. من أجل تسهيل تداخل المقادير توضع في حمام مائي دافئ حتى تصبح جاهزة. والآن تطبق على مناطق الشعر في عكس اتجاه النمو ونزعها في نفس الاتجاه.

ملعقة من النشا لإزالة شعر الجسم والوجه بلا ألم بوصفة جهنمية جبارة في نتيجتها وسرها لتبييض البشرة هذا ما أوضحناه في هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني، ولكن نرغب أن نشير مرة أخرى أن النشا لها دور فعال على الجلد والبشرة، فإنها تعمل على تهدئة الجلد المتهيج وترطب البشرة تماماً.