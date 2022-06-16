مش هتشتري الموتزريلا تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات احلى واوفر من الجاهز

الجبنة الموتزريلا لا يتخلى عنها أي بيت في الوقت الحالي فهي تستخدم في معظم الأكلات لتجعل الاكل ذو مزاج عالي شهي الطعم ومن الأكلات التي توضع بها الجبنة الموتزاريلا المكرونة البشاميل، والطواجن والبيتزا وغيره من الاكلات لذلك لابد من توفيرها في المنزل وفي تلك المقال سوف نوضح لكم طريقة عملها ومكوناتها.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات

المكونات

4 لتر من اللبن كامل الدسم

كوب من الخل بمقدار فنجان قهوه.

ملعقة صغيرة من الملح.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة الاستخدام

نقوم بغلي اللبن على النار ونتركه حتى يدفأ ثم نضيف الخل والملح والليمون.

نقلب ذلك جيداً حتى يصبح متكور الشكل.

يصبح شكله مثل اللبن المقطع.

نقوم بعصر الماء جيدا ونضعها في ماء فاتر.

حفظ ذلك في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي تبدأ في الاستخدام.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدون لبن

المكونات

كيلو من الجبنة قريش

2 كوب من الماء الدافئ.

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل

ولعمل الجبنة لكل سهولة نحتاج إلى أن تقوم بالخطوات التالية هي: