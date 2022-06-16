نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الموتزريلا تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات احلى واوفر من الجاهز في المقال التالي
الجبنة الموتزريلا لا يتخلى عنها أي بيت في الوقت الحالي فهي تستخدم في معظم الأكلات لتجعل الاكل ذو مزاج عالي شهي الطعم ومن الأكلات التي توضع بها الجبنة الموتزاريلا المكرونة البشاميل، والطواجن والبيتزا وغيره من الاكلات لذلك لابد من توفيرها في المنزل وفي تلك المقال سوف نوضح لكم طريقة عملها ومكوناتها.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات
- المكونات
- 4 لتر من اللبن كامل الدسم
- كوب من الخل بمقدار فنجان قهوه.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- عصير ليمونة واحدة.
طريقة الاستخدام
- نقوم بغلي اللبن على النار ونتركه حتى يدفأ ثم نضيف الخل والملح والليمون.
- نقلب ذلك جيداً حتى يصبح متكور الشكل.
- يصبح شكله مثل اللبن المقطع.
- نقوم بعصر الماء جيدا ونضعها في ماء فاتر.
- حفظ ذلك في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي تبدأ في الاستخدام.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدون لبن
المكونات
- كيلو من الجبنة قريش
- 2 كوب من الماء الدافئ.
طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل
ولعمل الجبنة لكل سهولة نحتاج إلى أن تقوم بالخطوات التالية هي:
- حيث أنه يجب أن تقم بوضع أكواب الماء في إناء ونتركها حتى تغلي.
- كما أن الخطوة التالية هي أن نقوم بوضع قطع الجبنة ثم نجعل النار هادئة.
- بعد وضع الجبنة نقوم بتسييح الجبنة في الماء وتقليبها جيداً.
- بعد التقليب نقوم بتصفية الماء من الجبن ونترك الجبن على النار بربع كوب ماء فقط.
- بعد ذلك نقوم بازالة الماء ونتركها تنضج على النار.
نقلب جيداً حتى تصبح الجبنة مثل العجينة ثم نتركها تبرد وتصبح دافئه.
- نقوم بتقطيع الجبنة إلى قطع ثم نضعها في الفريزر.
- نضع ذلك في الفريزر حتى يتجمد ثم نقوم باستخدامه فيصبح جبنة موتزاريلا.
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