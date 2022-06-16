فعال .. مكون رائع لن تصدقي مفعوله في التخلص من الشيب والقضاء على الشعر الابيض نهائياً بنسبة 100%

الشعر الأبيض أصبح مشكلة شائعة يعاني منها الجميع ليس فقط كبار السن ولكن الشباب الصغار وفي مراحل عمرية مبكرة والسبب يكون غير معلوم، ولكن الشعور الذي يخلفه الشعر الأبيض على نفسية الشخص يكون سيئًا إذ أننا نرغب في أن نكون نحن النساء بمظهر جميل والشعر الأبيض قد يعكر صفونا لذلك تلجأ النساء في هذه المرحلة إلى صبغات الشعر المكلفة من أجل تغيير لون الشعر وحتى تحصل على لون جديد وفي نفس الوقت لإخفاء الشيب الأبيض ولكن لماذا نلجأ إلى الصبغات في حين يمكننا استخدام مكون متواجد في كل منزل لاخفاء الشيب؟ وهو الفازلين.

مكون رائع لن تصدقي مفعوله في التخلص من الشيب

يحدث الشيب لعوامل مختلفة أبرزها التأثير على صبغة الميلانين حيث يقل إنتاجها ويصاب الشعر بالشيب كما أن الحالة النفسية والمزاجية للشخص لها تأثير كبير في ظهور الشيب المبكر وهو ما نجده في الكثير من الشباب هذه الأيام فقد يكون ما زال في العشرينات من عمره ولكن الشعر الأبيض يظهر جليًا بين خصلات الشعر الأصلي، وهناك طرق عديدة لإخفاء هذا الشعر الرمادي المزعج أحرز الفازلين تقدمًا كبيرًا في علاجها.

وصفة الفازلين للتخلص من الشيب

الفازلين يدخل في عدد كبير من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر ولكننا نستخدمه اليوم بصورته الطبيعية للاستفادة منه بأقصى درجة، حيث وجدت وصفات عدة مختلفة تفيدنا في تغذية الشعر وإعادة لونه الطبيعي إليه مثل وصفة الفازلين والعسل الشيب:

نعتمد في هذه الوصفة على تحضير مزيج مكوناته عبارة عن: ثلاث ملاعق عسل حجم كبير. أربع ملاعق فازلين حجم كبير. ملعقتان حجم كبير حل صبار. كوب كامل ماء يكون ساخن.

نضع هذه المكونات معًا ما عدا الماء فيوضع في النهاية حتى يتفكك الفازلين ويسهل اندماجه مع باقي المكونات.

يتم الخلط بسرعة بين المكونات حتى تتداخل أسرع وتصبح جاهزة للاستخدام والفرد على الشعر.

عندما نصل إلى الدرجة اللزجة سهلة الفرد على الشعر يتم تطبيقها برفق على مناطق الشعر المختلفة المصابة بالشيب من جذوره إلى أطرافه.

نترك الفازلين على الشعر بعض الوقت لكي يمتصه الشعر قدر الإمكان ومن ثم نغسله جيدًا.

وبذلك فقد قدمنا لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، مكون رائع لن تصدقي مفعوله في التخلص من الشيب والقضاء على الشعر الابيض ومش هيكون في ولا شعرة بيضاء، وهذا المكون كما أوضحنا هو الفازلين، وليس فقط هام في التخلص من الشيب، بل إنه يعمل على ترطيب الشعر، وتغذية البصيلات بالمواد الدهنية التي يحتاجها الشعر.