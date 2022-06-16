هاتها فوراً .. مادة من بيتك سر صبغ شعرك في البيت باللون الأحمر الجرئ والجذاب بمكونات طبيعية غير مكلفة

تهتم الكثير من الفتيات بالشعر الخاص بهم حيث إنه زينة لهم ويمنحهم إطلالة جذابة جدا ولذلك تسعى الكثير من الفتيات إلى صبغ شعرهم باستخدام صبغات صناعية ولكن إن تلك الصبغات مضرة ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ الشعر بألوان تناسب البشرة وأيضا تقوم بتغذية الشعر وتنعيمه، وإليكم طريقة صيغ الشعر بمكونات بسيطة من خلال موقعنا .. تابعونا.

مادة من بيتك سر صبغ شعرك في البيت باللون الأحمر

يعمل الكركدية على تلوين الشعر وصبغه باللون الأحمر الطبيعي ويحتوي الكركدية على فوائد عديدة وفيتامينات تعمل على جعل الشعر جذاب وذا مظهر جميل وتعمل على تغذية الشعر دون استخدام أي صبغة ضارة تؤدي إلى تلف الشعر، ويتم عمل تلك الوصفة عن طريق المكونات التالية:

كوب من الكركدية البودر، وهذه هي المادة المشار لها.

ربع كوب من الخل.

كمية من الماء.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقتان كبيرتان من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر باللون الأحمر

تعرف على أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا: يتم وضع كوب من الكركدية البودر مع كمية مناسبة من الماء في إناء ووضعه على النار وتركه حتى يغلي.

ثانيا: ثم يتم رفع الإناء من على النار ويتم تصفية الماء من الكركدية ووضعه في إناء.

ثالثا: وبعدها قومي بإضافة معلقتان كبيرتان من النشا عليهم، ويتم تقليب المكونات سويا حتى تصبح ذات قوام متماسك وكثيف.

رابعا: يتم إضافة ربع كوب من الخل وخمسة ملاعق من زيت الزيتون وخمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند إلى الخليط.

خامسا: ثم يتم تقليب جميع المكونات سويا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

سادسا: وبعدها يتم وضع الخليط على الشعر وعلى الجذور والأطراف وكل الشعر جيدا.

سابعا: ثم قومي بتغطية الشعر باستخدام كيس بلاستيك ويتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين أو ثلاثة حتى يتم الحصول على اللون المطلوب.

ثامنا: ثم يتم غسل الشعر باستخدام الماء جيدا لإزالة الخليط من على الشعر، وسوف يصبح لون الشعر أحمر رائع.

وبذلك فإننا من خلال هذا المقال على موقعنا موقع ثقفني قدمنا لكم، مادة من بيتك سر صبغ شعرك في البيت باللون الأحمر الجرئ والجذاب بمكونات طبيعية غير مكلفة، وهذه المادة هي الكركديه الذي يتم بيعه عند العطار أو في السوبر ماركت، والتي يستخدم عادة في إعطاء الشعر اللون الأحمر عندما يرغب الفتيات صبغ الشعر بطريقة طبيعية.