الآن .. اصنعي الفازلين الطبي بنفسك في البيت بخطوات سهلة وغير مكلفة وزي الجاهز وتحدي بجودة عالية

الفازلين من أهم الأشياء التي لا غني عنها في كل منزل وخاصة في في فصل الشتاء، ويتم استخدام الفازلين في ترطيب الجسم والتخلص من التشققات، كما يستخدم كمقشر للأماكن الخشنة وخاصة القدمين والركبتين، مما يساعد في التخلص من الخشونة وجعلها ذات ملمس ناعم ورطب، يساعد الفازلين في التخلص من البقع الداكنة بالجسم، والتقليل من الهالات السوداء، كما يتم استخدامه في تصفيف الحاجبين.

اصنعي الفازلين الطبي بنفسك

يساعد الفازلين في التخلص من الخشونة والتشققات، كما يعمل على طول وكثافة الرموش، يستخدم أيضًا كمزيل للمكياج بالعين، والمكونات على النحو التالي:-

المكونات

٤ ملاعق كبيرة من شمع عسل النحل.

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

٣ ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

٤ ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

٤ ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع.

كوب من زيت جوز الهند.

٥ ملاعق كبيرة من ماء الورد.

٣ ملاعق صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل.

٤ ملاعق كبيرة من الزبادي.

علبة نظيفة محكمة الغلق.

طريقة صنع الفازلين الطبيعي

يمكنك تحضير الفازلين بمكونات طبيعية 100% في المنزل وبأقل التكاليف، وطريقة الصنع على النحو التالي:-

أبشري شمع عسل النحل، ثم بعد ذلك قومي بوضعه في وعاء معدني عميق.

أحضري إناء آخر وضعي به زيت الزيتون، وزيت اللوز، وزيت النعناع وزيت القرنفل، وزيت جوز الهند، وماء الورد، وزيت إكليل الجبل، مع إضافة زبدة الشيا.

ادخلي الإناء في الميكرويف حتى يتم تسخين مجموعة الزيوت التي ذكرناها سابقًا.

قومي بإضافة مجموعة الزيوت التي تم تسخينها مسبقًا، فوق شمع عسل النحل المبشور واخلطي المكونات بشكل جيد.

أضيفي بعد ذلك الزبادي مع التقليب المستمر حتى تتداخل المكونات ببعضها البعض، حتى نحصل على مزيج متجانس وكريمي.

أحضري العلبة النظيفة المعقمة ثم اسكبي بها الخليط الذي حضرناه سابقًا.

يترك الفازلين الطبيعي في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

اغسلي الوجه بشكل جيد ثم قومي بوضع كمية صغيرة من الفازلين، ثم افرديها بشكل دائري وهذا يعمل على ترطيب البشرة الجافة.

كما يمكن استخدامه للقدم الخشنة، يتم غسل القدم جيدًا ثم قومي بفرد كمية مناسبة من الفازلين، ثم بعد ذلك ارتداء الجوارب عند النوم، سوف تحصلين على قدمين ناعمة مثل الحرير.

تستخدم الفتيات الفازلين كمزيل لمكياج العين.

والآن اصنعي الفازلين الطبي بنفسك في البيت بخطوات سهلة وغير مكلفة وزي الجاهز وتحدي بجودة عالية، من خلال الوصفة التي قمنا بشرحها أعلاه في هذا المقال على موقعنا ثقفني، نظراً أن الفازلين يلزم وجوده في كل بيت، فإنه يستخدم في الكثير من الأغراض، منها ترطيب البشرة وترطيب اليدين، ومن الممكن أن يستخدم كدهان على الشعر.