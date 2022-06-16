نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيز كيك بارد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة وأحلى من الجاهز في المقال التالي
تشيز كيك بارد ، من ألذ وأشهى الحلويات الغربية، والتي يعشقها الصغار والكبار، وخاصة الصغار، ويقبل على شرائها الكثير من المحلات،حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، والوطن العربي أيضا، كما أنه يتميز بمذاقه الرائع والغني الذي لا يوصف، وبشكله الجذاب الذي يبهرك، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وسهولة تحضيره أيضا، وهو يتكون من طبقتين؛ الطبقة الأولى البسكويت المطحون، والطبقة الثانية الكريمة، فهي طبقات من السعادة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم أو في المناسبات لما يضفي من بهجة وسعادة في المنزل، وكما يمكنكم تجربة كعك جوز الهند الهش وسوف ينال إعجابكم، فيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات تشيز كيك بارد بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، أحلى من المحلات، لم تجربوه من قبل.
مكونات تشيز كيك بارد
يتكون تشيز كيك بارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ، والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وفي كل بيت، وهي كالآتي:
- 300 جم بسكويت بالكاكاو.
- 120 جم زبدة مذابة.
- 300 جم كريمة خفق باردة.
- 350 جم جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من النوتيلا.
للتزيين
- كرات شوكولاتة بالبندق أو حسب الرغبة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تشيز كيك بارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر المطحنة، ثم نضيف إليها بسكويت بالكاكاو ونطحنه ناعم جدا.
- ثم نضيف إليه الزبدة ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر قالب تشيز كيك سهل الفك مقاس 22 سم.
- بعد ذلك نوزع فيه خليط البسكويت ونساويه جيدا.
- ثم ندخل القالب في الثلاجة لحين تحضير الطبقة الثانية.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه كريمة الخفق ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتكاثف الكريمة.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه الجبن الكريمي والنوتيلا، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف إليهم الكريمة المخفوقة ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقلب بالملعقة قليلا.
- بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة، ثم نوزع فوق الطبقة الأولي خليط الكريمة ونساويها جيدا.
- ثم ندخل القالب في الثلاجة مرة ثانية ونتركه حتى تتماسك الطبقات لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة.
- بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة، ثم نفكه.
- ثم نوزع على الوجه كرات الشوكولاتة بالبندق.
- ثم نقدم تشيز كيك بارد في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيز كيك بارد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة وأحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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