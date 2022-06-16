تشيز كيك بارد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة وأحلى من الجاهز

تشيز كيك بارد ، من ألذ وأشهى الحلويات الغربية، والتي يعشقها الصغار والكبار، وخاصة الصغار، ويقبل على شرائها الكثير من المحلات،حيث حاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، والوطن العربي أيضا، كما أنه يتميز بمذاقه الرائع والغني الذي لا يوصف، وبشكله الجذاب الذي يبهرك، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وسهولة تحضيره أيضا، وهو يتكون من طبقتين؛ الطبقة الأولى البسكويت المطحون، والطبقة الثانية الكريمة، فهي طبقات من السعادة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم أو في المناسبات لما يضفي من بهجة وسعادة في المنزل، وكما يمكنكم تجربة كعك جوز الهند الهش وسوف ينال إعجابكم، فيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات تشيز كيك بارد بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، أحلى من المحلات، لم تجربوه من قبل.

مكونات تشيز كيك بارد

يتكون تشيز كيك بارد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ، والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وفي كل بيت، وهي كالآتي:

300 جم بسكويت بالكاكاو.

120 جم زبدة مذابة.

300 جم كريمة خفق باردة.

350 جم جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من النوتيلا.

للتزيين

كرات شوكولاتة بالبندق أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تشيز كيك بارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: