فعاليتها جبارة بنسبة 100% .. وصفة منزلية تعيد لبشرتك شبابها وتجعلها مضيئة كالقمر هتغير بشرتك 180 درجة

البشرة النقية الخالية من التصبغات والتجاعيد هي حلم جميع النساء والفتيات لذلك يسعين إلى البحث عن أفضل كريمات تفتيح البشرة وإصلاحها من كافة العيوب بما في ذلك إزالة التصبغات والخطوط الدقيقة وكذلك توحيد لون البشرة، وفي أغلب الأوقات تكون تلك الكريمات إما باهظة الثمن أو ضارة للبشرة على المدى البعيد، لهذا لا يجب أن نأمن كليًا لمثل تلك الكريمات والمنتجات الكيمياوية ولكن يمكن أن نأمن للوصفة التي نقدمها لكم اليوم من أجل تفتيح لون البشرة التي تعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد جميع الفتيات على الوصول إلى بشرة الأحلام.

وصفة منزلية تعيد لبشرتك شبابها وتجعلها مضيئة كالقمر

في فصل الصيف يحتاج الوجه إلى عناية كبيرة منا بسبب أشعة الشمس الضارة وتراكم الأتربة بين مسام البشرة مما ينتج عنها الرؤوس السوداء، لهذا يجب أن نجعل للبشرة روتين يومي للعناية بها يتكون من الترطيب والتقشير وما إلى ذلك، فإن روتين البشرة الصحيح قادر على علاج البشرة من أي عيوب بها وكذلك من التصبغات أو التجاعيد، والوصفة التالية تجربة مثالية في الوصول إلى البشرة التي تحلم بها كافة الفتيات ومكوناتها هي:

ملعقة واحدة ماء خيار.

وملعقة أخرى نفس الحجم عسل نحل.

ونفس الملعقة عصير ليمون.

طريقة عمل الوصفة

يوضع الخيار مع العسل والليمون في إناء صغير واحد حتى تمتزج مقادير وصفة التفتيح جيدًا. بعد أن تختلط المكونات يتم توزيعها برفق على البشرة حتى تغطى بها كليًا. نتركه على البشرة مدة ربع إلى ثلث ساعة فقط من أجل أن تمتص البشرة السائل كله. ومن ثم نغسلها بماء فاتر جيدًا مع استخدام زيت زيتون بكر في ترطيب البشرة فيما بعد.

فوائد وصفة الليمون والعسل للبشرة

للوصفة السابقة فوائد هامة للبشرة تتمثل في:

تنظيف البشرة بعمق كبير لإزالة أي شوائب قد تكون عالقة بها. وبالنسبة لماء الخيار فهو قادر على شد البشرة وإزالة التجاعيد. أما عن العسل الأبيض فهو مناسب لترطيب البشرة ويزيد من مرونتها. وعصير الليمون فيخلص البشرة من البكتيريا وفي نفس الوقت يوحد لون البشرة.

وبذلك فقد قدمنا لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني وصفة منزلية تعيد لبشرتك شبابها وتجعلها مضيئة كالقمر هتغير بشرتك 180 درجة، وهذه الوصفة مكوناتها من الخيار وعسل النحل كما أوضحنا أعلاه، ومن الجدير بالذكر أن الخيار يعمل على ترطيب البشرة وخاصةً منطقة العيون الجفون، والعسل يعمل على ترطيب البشرة وشدها.