5 حاجات بتحصل لجسمك لما بتتعرضي لغضب شديد ، وازاي تسيطري عليه

الغضب الشديد هو حالة ذهنية ضرورية لبقائنا على قيد الحياة ، لانه يعتبر تنفيس عن اللي بنحس بيه جوانا ، ولكن غالبا ما بيخرج عن السيطرة لما بتزيد عندنا مستويات التوتر ، والحالة دي بيبقى ليها اعراض جسدية اللي غالبا مش بنحس بتأثيرها وضررها غير لما بتتطور ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تتحكمي في الغضب الشديد ، وتتجنبي الاضرار اللي ممكن تحصلك منه.

الاثار الجانبية للغضب:

1- زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم:

اكيد لاحظتي انك في كل مرة بتغضبي وبترفعي صوتك او تصرخي وتدخلي في جدال شديد ، معدل ضربات قلبك بيزيد ، وده معناه كمان ان ضغط دمك بيرتفع ، مع احمرار الخدود والاوردة في جلدك ، وهتلاقي نفسك بتتنفسي بشكل اسرع واتقل ، وفي بعض الحالات ، ممكن تلاحظي ان ايدك ورجلك بقت ابرد من المعتاد.

2- هيضر جهازك المناعي:

الباحثين اكتشفوا ان حتى التفكير في خلاف سابق او حالة غضب مريتي بيها قبل كده بيقلل من دفاعاتك المناعية لمدة 6 ساعات ، وده بينطبق بشكل خاص على الاشخاص اللي عادة بيكونوا هاديين وبيكون الغضب نادر بالنسبة لهم ، والاشخاص اللي بيغضبوا بسهولة ممكن يلاحظوا انهم بيتعرضوا للمرض اكتر ، مع ضعف جهاز المناعة في جسمهم ، مع قلقهم الزيادة ، ده بيعرض صحتهم لخطر كبير من غير ما يحسوا الا بعد فوات الاوان.

3- الغضب بيسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية:

لما بتبقي في حالة غضب ، المواد الكيميائية المسببة للاجهاد بتغرق مخنا وجسمنا حرفيا وبتعمل تغييرات في عملية التمثيل الغذائي في جسمنا ، وده السبب اللي بيخلي الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الغضب من غير ما يحلوه انهم ممكن يعانوا من الصداع, القلق, الارق, وحتى مشاكل الهضم كمان ، وممكن كمان تظهر عندهم امراض جلدية ، زي الاكزيما ، في اوقات الغضب الشديد ، ونتيجة لده ، فالاشخاص دول معرضين لخطر الاصابة بسكتة دماغية او نوبة قلبية.

4- ذاكرتك ممكن تتأثر:

مش بس الصدمة الجسدية في الراس هي اللي ممكن تأثر على ذاكرة الناس ، ولكن كمان المواقف المجهدة بشكل زايد بتسبب ده ، على سبيل المثال ، لو عملتي محادثة لفظية غاضبة مع شخص ما ، وكل واحد فيكم قال كلام قاسي او جارح للتاني ، بعد انتهاء الخناقة بينكم ، ممكن واحد منكم او انتوا الاتنين يفتكر اللي حصل ولكن بشكل مختلف او تنسوا حاجات معينة تماما.

5- ممكن يسبب الم مزمن:

الصراخ مش سيء على الشخص اللي بيصدر منه بس ، ولكن كمان على اللي بيستقبلوا ، وممكن الضرر يبدأ من سن صغير ، الصراخ على الاطفال ممكن يأذيهم بطرق كتير.

– بيسبب لهم مشاكل في سلوكهم: بعض الابحاث لقت ان الاباء اللي بيصرخوا كتير على اطفالهم اللي عمرهم 13 سنة لاحظوا ان سلوكهم بقى اسوأ خلال السنة اللي بعدها من حياتهم.

– نمو عقلهم بيتغير: الاشخاص اللي تم الصراخ في وشهم كتير خلال طفولتهم بيكون عندهم بنية دماغية مختلفة في الاجزاء اللي بتعالج الصوت واللغة.

– ممكن انهم يعانوا من آلام مزمنة: بعض المشاكل ممكن تستمر معاهم لباقي حياتهم ، زي آلام الضهر والرقبة, الصداع المزمن, وحتى التهاب المفاصل.

6- الصراخ مش بيفوز بالجدال:

الابحاث كشفت اننا بنصرخ اثناء الخناق لان بيبقى عندنا ثقة زايدة باننا صح ، ولكن مش واثقين من اللي هنسمعه ، ولكن نادر جدا ان الاشخاص يكسبوا الجدال بالصراخ, ومقاطعة اللي قدامك في الكلام, والتعامل مع حجج وكلام الشخص ده انها ما تستحقش انها تتسمع ، ولكن الحقيقة ان كلنا محتاجين نسمع بعض ، ونفهم وجهات نظر بعض ، ونفكر بشكل منطقي ونحافظ على هدوءنا اثناء النقاش ، دي الطريقة الوحيدة عشان تخلي وجهة نظرك واضحة ومفهومة ، وفي النهاية توصلي لاقناع الطرف التاني.

ازاي تتحكمي في الغضب الشديد:

في بعض الخطوات اللي ممكن تساعدك على التحكم في غضبك ، والنقاش بطريقة صحية من غير غضب وصراخ.

1- فكري قبل ما تتكلمي: اسهل حاجة انك تقولي كلام جارح لكن تأكدي انك هتندمي بعد كده ، وساعتها الضرر هيكون حصل بالفعل ومش هيتعالج بسهولة ، ويمكن الشخص التاني مايتسامحش معاكي ابدا.

2- عبري عن احباطك بعد ما تهدي: بالطريقة دي هتقدري تعبري عن كل اللي مضايقك بطريقة صحية وعقلانية ، وهتكون فرص ان الطرف التاني يسمعك ويحترمك اعلى بكتير.

3- خدي وقت مستقطع للوصول للحلول الممكنة: لو حسيتي بالارهاق ، ماتخليش الحالة الذهنية دي تسيطر عليكي ، خدي بعض الوقت تهدي فيه ، وخلال الوقت ده ، حاولي التفكير بعقلانية والوصول لحلول لاي مشاكل ، واتأكديانك تقدري تتعاملي مع كل حاجة مادام بتفكري فيه بجديه وبشكل عقلاني.

4- ماتشيليش في قلبك كره: مسامحة الناس ممكن تحررك من اي غضب بتحسي بيه وتأكدلك انها كانت لحظة سيئة وعدت ، وافتكري دايما ان كل الاشخاص ممكن يقولوا ويعملوا حاجات من غير ما يقصدوا وبعد ما يعدي الموقف هيبقوا عايزين الطرف التاني يسامحهم.

5- حاولي تبصي للمواقف بطريقة فكاهية: الفكاهة مش معناها السخرية ، ولازم تبقي حريصة انك تميزي بين الاتنين ، مواجهة المواقف الصعبة بروح الدعابة بيساعد في تخفيف حدة الغضب والتعامل مع المشاكل في حياتك بشكل اكتر كفاءة.

6- مارسي تقنيات الاسترخاء: التنفس العميق وسماع الموسيقى الهادية وتكرار الكلمات المهدئة ممكن انه يخفف من حدة غضبك ، ممكن تعملي الحاجات دي وانتي في حالة استرخاء وهدوء في البيت.

7- ماتخافيش من طلب المساعدة: لو شايفة انك مافيش حاجة مساعداكي ومش قادرة تتحكمي في غضبك بنفسك ، ممكن تستعيني بمتخصص ، اكيد هتحتاجي لوقت وصبر ، ولكن المتخصص هيرشدك بأفضل طريقة ممكنة للوصول لهدفك.

9 نصايح سهلة هتساعدك على الاسترخاء وتحسين مزاجك فورا