طريقة عمل شيتوس في البيت وتناولي ألذ مقرمشات صحية

يفضل العديد من الأشخاص وخاصةً الأطفال تناول المسليات، مما يجعل الأمهات تبحث عن طريقة عمل شيتوس في البيت وذلك لأنه أفضل أنوع المسليات المحببة لجميع الأطفال والكبار، وتفضل فئة كبيرة من الأمهات عمله في المنزل لضمان الطعم الأصلي للجنة والذرة المقرمش، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح الطريقة المثالية لعمل أصابع الشيتوس مثل الجاهز تمامًا.

طريقة عمل شيتوس في البيت

يعتبر الشيتوس من المسليات التي تتمتع بنكهة قوية ومميزة، والتي يحبها ويطلبها جميع أفراد أسرتك الكبار والصغار، لذا ترغب ربات البيوت في معرفة أفضل طريقة لصنع الأصابع الرائعة والمقرمشة بنكهات الجبنة التي يعشقها الجميع، وتتمثل طريقة عمل الشيتوس فيما يلي:

المكونات

عدد ١ كوب من دقيق الذرة المطحون ناعم.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ٣ ملاعق متوسطة الحجم من نشا الذرة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد ١ ملعقة صغيرة الحجم من بهارات البابريكا.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

عدد ١ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

عدد ٢ قطع من الجبنة.

عدد ١ بيضة.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق وضعي بداخله جميع المكونات الجافة من دقيق الذرة، والملح والبيكنج بودر وأيضًا البابريكا، والثوم بودر، ونشا الذرة، اخلطي جميع المكونات ببعض جيدًا.

ضعي في وعاء صغير البيضة مع مقدار الزيت وقطع الجبنة واستمري بخفق المكونات.

قومي بوضع خليط البيض على المكونات الجافة واستمري بالتقليب حتى تتجانس المكونات تمامًا وضيفي كلا الخليطين على بعض، ثم ضعي ملعقتان الماء واستمري بالتقليب لتحصلي على عجينة سائلة قليلًا.

جهزي زيت غزير وضعيه على نار متوسطة، ثم ضعي خليط الشيتوس في كيس حلواني، واصنعي أشكال الأصابع في الزيت الساخن.

استمري بقلي جميع الكمية ليصبح لونها ذهبي ومقرمش واستمتعي بألذ طعم.

في نهاية مقال طريقة عمل شيتوس في البيت، قدمنا لكي المكونات الواجب تحضيرها لعمل أصابع التسالي المقرمشة، كما وضحنا الخطوات المُبسطة والأصلية لتصنعي الشيتوس الأكثر من رائع في البيت وتبهري به جميع أفراد أسرتك.