اقتصادية وسهلة.. كيكة جديدة ولذيذة وهشة تذوب في الفم ستعتمدي هذه الطريقة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كيكة جديدة ولذيذة باعتبارها من الحلويات المفضلة لدى الجميع خاصة الأطفال، تتفنن الأمهات في إعداد الكيكة كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة غنية بالعناصر المتكاملة التي تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها لذا وجب التنويه عن طريقة إعداد ألذ وأشهى كيكة بخطوات ومكونات سهلة وبسيطة متوفرة في البيت.

كيكة جديدة ولذيذة

الكيكة من الحلويات الجميلة التي يفضل الكثيرون تناولها خاصة الأطفال لذا تحرص الأمهات على إعدادها نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، لعمل أشهى وألذ كيكة يفضل تطبيق الوصفة التالية:

المكونات

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الحليب.

مقدار كوب من السكر.

عدد كوب واحد من الزيت.

4 بيضات.

رشة من الملح.

كيس فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الطريقة

يوضع مقدار البيض مع الفانيليا في وعاء عميق ويخفق الخليط جيدًا حتى يتغير لونه.

يضاف مقدار السكر إلى الخليط السابق ويقلب الخليط جيدًا حتى تختلط المكونات ويختفي السكر تمامًا ثم يضاف اللبن والزيت مع التقليب المستمر.

يفضل استخدام المضرب أو الخلاط الكهربائي لضمان الحصول على كيكة هشة جميلة مع مراعاة التقليب في اتجاه واحد فقط.

يتم إضافة البيكنج بودر ورشة الملح على الدقيق المنخول ويقلب جيدًا ثم نقوم بوضعه

على الخليط السابق ويخلط جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

تدهن صينية الخبز بالقليل من الزيت مع رش طبقة خفيفة من الدقيق لتجنب التصاق الكيكة بالصينية ثم يصب الخليط السابق في الصينية.

للحصول على النتيجة المطلوبة يفضل تسخين الفرن قبل وضع الكيكة لمدة 10 دقائق.

تترك في الفرن لمدة 35 دقيقة مع تجنب فتح الفرن عليها حتى لا تهبط، تترك حتى

تبرد ثم تقطع كما يمكن تزينها بالصوص المفضل لديك وتقدم مع كوب من الشاي الساخن أو العصير.

في نهاية مقال كيكة جديدة ولذيذة حيث تم التعرف على طريقة عمل ألذ وأسرع كيكة مع توضيح كافة التكات التي تضمن الحصول على كيكة هشة رائعة بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة ونتيجة مضمونة بدلًا من شرائها جاهزة.