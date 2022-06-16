لعشاق الشيكولاتة السايحة.. طريقة المولتن كيك بأسرار الكافيهات لطعم مميز ومظبوط كالجاهز

عند الذهاب إلى الكافيهات الكبرى يتم تقديم المشروب الساخن الذي نفضله بجانب قطعة من الحلوى، ويعد المولتن كيك واحدًا من أهم أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها والتي يعتقد البعض أنها من الصعب صنعها، إلا أن طريقة المولتن كيك من أسهل الطرق التي يمكن لأي ربة منزل إعدادها، لذلك سوف نقوم بتقديم هذه الطريقة من خلال سطور المقال حتى نوفر عليك جهد البحث عنها.

طريقة المولتن كيك

أعدى المولتن كيك بسهولة في منزلك دون أن تحتاجي إلى الذهاب إلى الكافيهات أو تحتاجي إلى شرائها بثمن كبير، وذلك من خلال اتباعك للخطوات التالية:

المكونات

عدد 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

عدد 6 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الكيك شيف.

ثمن كيلو من الشوكولاتة الخام.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

عدد 3 بيض أحمر.

مولتن لافا كيك

في أول خطوة يتم وضع الزبدة في بولة ويوضع معها البيض وتخفق جيدًا.

نقوم بإضافة السكر إلى المكونات، ثم نكمل خفق.

نقوم بإضافة القهوة سريعة الذوبان إلى المكونات ونقلب جيدًا.

نضع الدقيق مع الكيك شيف ونخلطهم جيدًا.

نبدأ في سكب المكونات على بعضها.

نقلب الخليط جيدًا.

الآن ندهن صينية بحجم مناسب بالزيت، ونرش القليل من السكر البودر بداخلها وعلى جميع الجوانب.

نسكب العجين في الصينية.

نسخن الفرن وندخل الصينية به على الرف الأوسط لمدة خمسة عشر دقيقة فقط لأن زيادة الوقت ستجعلها تتماسك من الوسط.

الآن نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة مع القليل من الزبدة، ونتركها حتى تذوب.

نقوم بإخراج الكيك من الفرن ونسكب عليه الشوكولاتة المذابة بعد أن نقوم بوضعها في طبق التقديم.

نقوم بتقطيعها من أوسطها.

نحضر مشروب ساخن مثل القهوة أو النسكافيه، ويقدم مع المولتن كيك.

في نهاية الحديث عن طريقة المولتن كيك فقد قدمنا لكم أسهل طريقة لعمله والتي تجعله غير مكلف، كما قدمنا لكم الطريقة الأفضل لتقديمه فهو يمكن تقديمه مع القهوة الساخنة السادة أو مع كوب النسكافيه الساخن، فعليك تحضيره كما تشائين.