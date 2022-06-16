وصفة سحرية لتطويل الشعر ولن يتوقف عن النمو

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عمر شويل - جدة وصفة سحرية لتطويل الشعر حيث أن كل السيدات تسعى للحصول على شعر ناعم وجذاب لأنه علامة الجمال للمرأة، ويتعرض الشعر للعديد من عوامل الجو التي تساعد على تلفه وتساقطه، لذلك نعرض لكم الوصفة الجنمهية التي تعود الشعر إلى جماله.

وصفة سحرية لتطويل الشعر

مسحوق الأملا حيث يعتبر من أهم المواد الفعالة في تطويل الشعر، لأنه يشتمل على مضادات الأكسدة وفيتامين ج ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداده:

2 ملعقة من مسحوق الأملا

2 ملعقة من عصير الليمون

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات سويا ووضعها على الشعر مع توزيعه جيدا ثم يتم تنظيف الشعر بالماء والصابون ويتم إعادة هذه الوصفة مرة واحدة شهريا.

مسحوق الخردل

ويعد الخردل من المواد الهامة لتطويل الشعر وتعزيز الدورة الدموية ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداده:

ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل

ملعقة كبيرة من السكر

ربع كوب من الماء الدافئ

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات سويا ووضعها على الشعر وتترك لمدة 60 دقيقة ثم ينظف الشعر بالماء والشامبو وتعاد هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

عصير الليمون وزيت الزيتون

أن هذه الوصفة تعمل على القضاء على قشرة الشعر وتلطيف مسام الشعر ونحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات سوياً ووضعها على الشعر وتركها 20 دقيقة ثم ينظف الشعر بالماء والشامبو ويتم إعادة هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

زيت الخروع لتطويل الشعر

المكونات

كمية من زيت الخروع.

كمية مساوية من زيت الزيتون.

4 نقاط من زيت اكليل الجبل.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات ووضعها على الشعر ووضعها على الشعر لمدة 45 دقيقة ثم ينظف بالماء والشامبو.

نصائح لتطويل الشعر

لا بد من الانتظام على برنامج طعام صحي يشتمل على مجموعة من العناصر الطبيعية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن التي تعمل على زيادة كثافة الشعر، وذلك يتمثل في الخضروات والأسماك والفول والدجاج.

دعك فروة الرأس لأن ذلك يساعد على تحريك الدورة الدموية في الشعر وحماية الشعر من التلف وذلك من خلال استخدام أحد الزيوت المغذية للشعر مثل زيت جوز الهند.

العمل على تناول كمية كبيرة من الماء يوميا لأنها تساعد على تطهير الجسم من السموم، والحرص على تحقيق الصفاء الذهني والبعد عن الاضطرابات النفسية وتقلب المزاج وذلك من خلال القيام بتمارين اليوجا.

وصفة سحرية لتطويل الشعر حيث إنه من علامات الجمال والإشراق لوجه المرأة وقد تم عرض الوصفات الطبيعية التي تحافظ على الشعر من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي والممارسات اليومية للاعتناء بالشعر.