طريقة الفطير المشلتت الجاهز بأسرار المخابز لطعم فلاحي أصلي

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طريقة الفطير المشلتت الجاهز حيث أن الفطير المشلتت له قابلية كبيرة عند العائلات في مصر ويحرصون على تناوله يوميا، لذلك نقدم لكم الطريقة الصحيحة لإعداد الفطير المشلتت في البيت بمكونات سهلة وبسيطة طريقة الفطير المشلتت الجاهز المكونات كيلو دقيق.

4 ملاعق كبيرة من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 أكواب من الماء.

200 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ. طريقة التحضير يتم إحضار إناء واسع ويوضع به الدقيق والملح والسكر ويتم وضع الماء بالتدريج

حتى نحصل على عجينة متماسكة ملساء ثم تغطى العجينة جيدا وتترك لمدة 15 دقيقة.

ثم تم فرد العجينة على مكان مرشوش بالدقيق لنحصل على شكل مستطيل ثم يتم دهن العجينة بالزبدة من كل النواحي ثم يتم ثني العجينة لتأخذ شكل أسطواني ثم يتم تقسيم العجينة إلى جزيئات صغيرة.

ثم يتم فرد كل كرة من العجين مع دهنه بالزبدة ويتم تكرار هذه العملية حتى ننتهي من كمية العجين ثم توضع في إناء معد لدخول الفرن ويتم دهن الإناء بالزبدة ووضع كرات العجين فيه مع فردها جيدا ودهن وجهها بالقشطة وتدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. طريقة عمل الفطيرة المشلتت في الطاسة المكونات نصف كيلو من الدقيق.

رشة من الملح.

ماء للعجن.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة. طريقة تحضير الفطير المشلتت في الطاسة يتم وضع الدقيق والملح والسكر في إناء واسع مع وضع الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة ثم توضع في إناء مدهون بالزيت ثم تغطى العجينة وتترك لمدة ساعة كاملة.

ثم يتم تقطيع العجينة إلى جزيئات صغيرة ثم تترك لمدة 10 دقائق ثم يتم وضع الزيت والزبدة في إناء آخر ودهن المكان الذي يفرد فيه الفطير بالزبدة ثم يتم فرد قطع العجين ودهنه بالزبدة من كل النواحي ثم ثني الأطراف لنحصل على شكل كرة، ويتم تكرار هذه الخطوات حتى ننتهي من كل كرات العجين.

ثم يتم إحضار إناء واسع على النار وبه معلقة من الزبدة وبعد أن تسخن جيدا توضع بها كرات العجين بعد فردها جيدا وتترك حتى تطهي من الجانبين وتأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة. طريقة الفطير المشلتت الجاهز حيث يعتبر من الوجبات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لذلك لابد من عدم الإكثار منه وقد تم عرض الطريقة الصحيحة لإعداده في المنزل. عمر شويل - جدة طريقة الفطير المشلتت الجاهز بأسرار المخابز لطعم فلاحي أصلي - ثقفني

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